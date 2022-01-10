Сцепились на почве судейства. Эмери обвинил Пике в обмане – защитник Барсы попросил Унаи смириться

Главный тренер "Вильярреала" Унаи Эмери раскритиковал защитника каталонской "Барселоны" Жерара Пике, комментируя отмененный гол хавбека Даниэля Парехо в матче 20-го тура чемпионата Испании с мадридским "Атлетико" (2:2) за игру рукой.

Напомним, в ноябре в поединке между "Желтой Субмариной" и "сине-гранатовыми" (1:3) центрбек сыграл рукой в своей штрафной площадке, однако 11-метровый назначен не был. Жерар тогда отметил, что арбитр поступил верно, так как его рука не увеличивала объем тела.

В субботу Твиттер "Валенсии" отреагировал на назначенный в пользу "Реала" пенальти в матче: "Ограбления в Мадриде повторяются". Пике ретвитнул: "Тише, а то накажут".

"То, что сделал недавно Пике, коснувшись мяча рукой – это пенальти. Тогда мы проиграли. Мне было неприятно, ведь он сказал тогда, что пенальти не было. В этом случае игры рукой не было, потому что Парехо отправил мяч в ворота бедром. Это не игра рукой. А у Пике она была. А тут он объявился в Твиттере с протестами по поводу другого матча. Не надо обманывать людей. Нужно было заткнуться. Все это нечестно по отношению к ВАР и футболу в целом. Мяч попал Парехо в бедро и задел руку. Судья поставил пенальти и я это принимаю", – заявил Эмери.