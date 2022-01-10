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Сцепились на почве судейства. Эмери обвинил Пике в обмане – защитник Барсы попросил Унаи смириться

Испания
(1 голосов)

Твиттер – зло?

Сцепились на почве судейства. Эмери обвинил Пике в обмане – защитник Барсы попросил Унаи смириться

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Главный тренер "Вильярреала" Унаи Эмери раскритиковал защитника каталонской "Барселоны" Жерара Пике, комментируя отмененный гол хавбека Даниэля Парехо в матче 20-го тура чемпионата Испании с мадридским "Атлетико" (2:2) за игру рукой.

Напомним, в ноябре в поединке между "Желтой Субмариной" и "сине-гранатовыми" (1:3) центрбек сыграл рукой в своей штрафной площадке, однако 11-метровый назначен не был. Жерар тогда отметил, что арбитр поступил верно, так как его рука не увеличивала объем тела.

В субботу Твиттер "Валенсии" отреагировал на назначенный в пользу "Реала" пенальти в матче: "Ограбления в Мадриде повторяются". Пике ретвитнул: "Тише, а то накажут".

"То, что сделал недавно Пике, коснувшись мяча рукой – это пенальти. Тогда мы проиграли. Мне было неприятно, ведь он сказал тогда, что пенальти не было. В этом случае игры рукой не было, потому что Парехо отправил мяч в ворота бедром. Это не игра рукой. А у Пике она была. А тут он объявился в Твиттере с протестами по поводу другого матча. Не надо обманывать людей. Нужно было заткнуться. Все это нечестно по отношению к ВАР и футболу в целом. Мяч попал Парехо в бедро и задел руку. Судья поставил пенальти и я это принимаю", – заявил Эмери.

"Это человек, который спустя три года все еще жаловался на рефери после поражения со счетом 1:6. Смирись с этим, Унаи", – парировал Пике, имея в виду поражение "ПСЖ" в ответном матче 1/8 финала ЛЧ.

Читайте такжеПримера. Реал - Валенсия 4:1. Пенальти спорный, победа Мадрида - нет

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В статье: Даниэль Парехо Херард Пике Унаи Эмери Атлетико (Мадрид) Барселона Вильярреал Жерар Пике
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Источник:
Marca

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Комментарии (1)
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hardcorepwnz (Украина)
10.01.2022 в 13:07
Ну этого конечно не переговоришь, ловко съехал на старые делишки, хотя и там я не понимаю, чем Пике гордится - Суарес в том матче явно нарисовал пенальти. То что ПСЖ обделался и не заслуживал прохода дальше, ну это уже другой вопрос. Уже Унаи не ввязывался бы, все и так видели, и тогда, и сейчас. И к тому же, сейчас есть возможность смотреть ВАР, почему судьи в Испании этим так слабо пользуются - не понятно. Количество спорных решений уменьшилось бы в разы
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