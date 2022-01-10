Анхель Корреа рассказал, как ему удалось забить роскошный гол с центра поля

Вчера, 9 января, в рамках 21-го тура Ла Лиги мадридский "Атлетико" оформил паритет с "Вильярреалом" (2:2). Первый гол в матче забил Анхель Корреа, футболисту удался потрясающий удар с центра поля. Цитирует Анхеля Marca.

"Я знаю манеру игры Рульи, он поднимается очень высоко. В целом, мы знакомы с манерой игры всех футболистов "Вильярреала". Мы очень хотели победить. "Атлетико" всегда старается сохранить свои ворота на замке и реализовать момент у чужой рамки".