Испания - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Анхель Корреа рассказал, как ему удалось забить роскошный гол с центра поля
Верите ему?
Getty Images / Global Images Ukraine
Вчера, 9 января, в рамках 21-го тура Ла Лиги мадридский "Атлетико" оформил паритет с "Вильярреалом" (2:2). Первый гол в матче забил Анхель Корреа, футболисту удался потрясающий удар с центра поля. Цитирует Анхеля Marca.
"Я знаю манеру игры Рульи, он поднимается очень высоко. В целом, мы знакомы с манерой игры всех футболистов "Вильярреала". Мы очень хотели победить. "Атлетико" всегда старается сохранить свои ворота на замке и реализовать момент у чужой рамки".
"Тем не менее, матч был сумасшедшим. VAR забрал один гол и мы смогли хоть немного выдохнуть".
Популярное сейчас
- Дженоа может уволить Шевченко в ближайшее время - СМИ
- Минус два в Александрии, молдавский интерес Шахтера. Трансферный центр украинского футбола. LIVE
- Поражение Шевченко, голы Малиновского и Кравца, камбэк Юве. Главные новости за 9 января
- Может играть не только в Кубке? Анчелотти дал комментарий по игре Лунина
- Красотка дня. Невероятная жена футболиста сборной Украины хвастается формами на Мальдивах. ФОТО
- Красотка дня. Прелестная девушка футболиста Динамо эффектно отдыхает в Дубаи. ФОТО