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Анхель Корреа рассказал, как ему удалось забить роскошный гол с центра поля

Испания
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Анхель Корреа рассказал, как ему удалось забить роскошный гол с центра поля

Getty Images / Global Images Ukraine

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Вчера, 9 января, в рамках 21-го тура Ла Лиги мадридский "Атлетико" оформил паритет с "Вильярреалом" (2:2). Первый гол в матче забил Анхель Корреа, футболисту удался потрясающий удар с центра поля. Цитирует Анхеля Marca.

"Я знаю манеру игры Рульи, он поднимается очень высоко. В целом, мы знакомы с манерой игры всех футболистов "Вильярреала". Мы очень хотели победить. "Атлетико" всегда старается сохранить свои ворота на замке и реализовать момент у чужой рамки".

"Тем не менее, матч был сумасшедшим. VAR забрал один гол и мы смогли хоть немного выдохнуть".

Читайте такжеА за что отменили мяч Парехо? Вильярреал - Атлетико 2:2. Видео голов и обзор матча

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В статье: Атлетико (Мадрид) Вильярреал Анхель Корреа Херонимо Рульи
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Источник:
Marca

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