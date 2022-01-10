Испания - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Официально: Барселона продлила контракт с защитником – теперь клуб может зарегистрировать Торреса
Взаимосвязь есть
Getty Images / Global Images Ukraine
Контракт французского защитника Самюэля Умтити с "Барселоной" был продлен до 2026 года с условием сокращения части его зарплаты – об этом сообщает пресс-служба клуба. По информации источника, теперь Ферран Торрес сможет быть зарегистрирован как игрок Испанской профессиональной футбольной лиги.
Отмечается, что сделка по продлению контракта Умтити не повлечет за собой каких-либо больших финансовых обязательств со стороны "Барселоны". Клуб выражает Самюэлю благодарность за его готовность пойти на подобный шаг.
Through this contract extension, FC Barcelona will be able to increase its ‘financial fair play’ quota and thus register @FerranTorres20 with the Spanish Professional Football League. https://t.co/M49mXejym3 pic.twitter.com/oJcFR8esbv— FC Barcelona (@FCBarcelona) January 10, 2022
В текущем сезоне Умтити провел 1 полный матч за "Барсу" во всех турнирах.
Популярное сейчас
- Экс-игрок сборной Украины отправился на сборы с Черноморцем
- У Десны снова проблемы. Команда теряет лидеров, а экс-игрок требует 400 тысяч
- Лунин может продолжить карьеру в амстердамском клубе
- Вратарь был в шоке! Василий Кравец забил невероятный гол за Спортинг Хихон
- Красотка дня. Девушка форварда Шахтера демонстрирует роскошную фигуру на Мальдивах. ФОТО
- Красотка дня. Прелестная девушка футболиста Динамо эффектно отдыхает в Дубаи. ФОТО