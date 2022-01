Официально: Барселона продлила контракт с защитником – теперь клуб может зарегистрировать Торреса

Контракт французского защитника Самюэля Умтити с "Барселоной" был продлен до 2026 года с условием сокращения части его зарплаты – об этом сообщает пресс-служба клуба. По информации источника, теперь Ферран Торрес сможет быть зарегистрирован как игрок Испанской профессиональной футбольной лиги.

Отмечается, что сделка по продлению контракта Умтити не повлечет за собой каких-либо больших финансовых обязательств со стороны "Барселоны". Клуб выражает Самюэлю благодарность за его готовность пойти на подобный шаг.

