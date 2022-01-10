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Официально: Барселона продлила контракт с защитником – теперь клуб может зарегистрировать Торреса

Испания
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(2 голосов)

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Официально: Барселона продлила контракт с защитником – теперь клуб может зарегистрировать Торреса

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Контракт французского защитника Самюэля Умтити с "Барселоной" был продлен до 2026 года с условием сокращения части его зарплаты – об этом сообщает пресс-служба клуба. По информации источника, теперь Ферран Торрес сможет быть зарегистрирован как игрок Испанской профессиональной футбольной лиги.

Отмечается, что сделка по продлению контракта Умтити не повлечет за собой каких-либо больших финансовых обязательств со стороны "Барселоны". Клуб выражает Самюэлю благодарность за его готовность пойти на подобный шаг.

В текущем сезоне Умтити провел 1 полный матч за "Барсу" во всех турнирах.

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В статье: Барселона Ферран Торрес Самюэль Умтити
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Источник:
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Комментарии (9)
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Spokoyno (Київ)
10.01.2022 в 15:38
Сподіваюсь, що лікарняний у У за "власний рахунок"
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0
0
Dr. House (Поділля)
10.01.2022 в 16:03
На відміну від Траоре із Шахти. Там за наш із Вами, Дядьку, "власний рахунок" за рахунок наших платьожок
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0
0
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Барселиниус (землянин)
10.01.2022 в 15:18
В Барсе мочат без баяна. пздц блъ.. Пересу ничего не надо делать.. Барса сознательно несётся на рифы на полных парусах и ещё подгребает вёслами.
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0
-1
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hardcorepwnz (Украина)
10.01.2022 в 15:15
А старый контракт до какого года был? Так-то неплохо пристроился, хоть часть з/п и потерял, но теперь можно ничего не делать аж до 2026 года.
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0
0
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Барселиниус (землянин)
10.01.2022 в 15:22
Негры - высшая раса, их обижать нельзя. Они должны быть пристроены, накормлены, ухожены... иногда в мячик могут поиграть.
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+1
-3
Dr. House (Поділля)
10.01.2022 в 16:00
Висшая раса по зєлєрашситам- ета абкурєнниє акуркі
0
0
royalstas (Вінниця)
10.01.2022 в 14:42
А що гігасенної зарплатні Коутіньо якої вони позбавились було не достатньо?
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+2
-3
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Барселиниус (землянин)
10.01.2022 в 15:12
А шо такое гігасенної?
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+1
-3
Dr. House (Поділля)
10.01.2022 в 15:56
На лішнєхрамасамнам язикє- ета очєнь грамадна. Дро, развє ісчьо нє іздалі славарь тваєго Бубачкі?
+2
0


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