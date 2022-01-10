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Вильярреал готов предложить 20 млн евро за полузащитника ПСЖ
Пабло Сарабия может продолжить карьеру в Испании
За испанского футболиста "Жёлтая субмарина" готова заплатить 20 млн евро, сообщает Record.
По информации источника, "Вильярреал" запланировал переход 29-летнего футболиста на лето 2022 года.
В настоящее время Сарабия находится на правах аренды в португальском "Спортинге", за который в 23 матчах забил семь голов и отдал пять результативных передач. Действующее соглашение испанского футболиста с ПСЖ истекает в 2024 году, портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость Сарабии в 25 млн евро.
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