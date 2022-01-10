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Вильярреал готов предложить 20 млн евро за полузащитника ПСЖ

Испания
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Пабло Сарабия может продолжить карьеру в Испании

Вильярреал готов предложить 20 млн евро за полузащитника ПСЖ

Новина українською

"Вильярреал" заинтересован в приобретении полузащитника французского ПСЖ Пабло Сарабии, который в настоящее время выступает на правах аренды за "Спортинг".

За испанского футболиста "Жёлтая субмарина" готова заплатить 20 млн евро, сообщает Record.

По информации источника, "Вильярреал" запланировал переход 29-летнего футболиста на лето 2022 года.

В настоящее время Сарабия находится на правах аренды в португальском "Спортинге", за который в 23 матчах забил семь голов и отдал пять результативных передач. Действующее соглашение испанского футболиста с ПСЖ истекает в 2024 году, портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость Сарабии в 25 млн евро.

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В статье: трансферы Вильярреал Пабло Сарабия Пари Сен-Жермен (Париж)
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