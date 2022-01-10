Брейтуэйт провёл тренировку в общей группе Барселоны

"Барселона" сегодня провела тренировку в рамках подготовки к полуфиналу Суперкубка Испании, который пройдёт в Саудовской Аравии, информирует Sport.es.

Часть занятия в общей группе провели защитник Рональд Араухо, хавбек Френки де Йонг и форвард Мартин Брейтуэйт, которые восстанавливаются после травм. 30-летний датчанин не выходил на поле с августа.

Также тренировался вингер Анссумане Фати, который близок к возвращению в строй.

Матч "Барселоны" с "Реалом" в полуфинале Суперкубка Испании состоится 12 января.