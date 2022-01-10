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Брейтуэйт провёл тренировку в общей группе Барселоны

Испания
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Футболист восстанавливается от повреждения

Брейтуэйт провёл тренировку в общей группе Барселоны

Фото - ФК Барселона / автор неизвестен

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"Барселона" сегодня провела тренировку в рамках подготовки к полуфиналу Суперкубка Испании, который пройдёт в Саудовской Аравии, информирует Sport.es.

Часть занятия в общей группе провели защитник Рональд Араухо, хавбек Френки де Йонг и форвард Мартин Брейтуэйт, которые восстанавливаются после травм. 30-летний датчанин не выходил на поле с августа.

Также тренировался вингер Анссумане Фати, который близок к возвращению в строй.

Матч "Барселоны" с "Реалом" в полуфинале Суперкубка Испании состоится 12 января.

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В статье: Барселона Мартин Брайтвайт
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