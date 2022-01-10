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Лука Модрич может продолжить карьеру в Манчестер Сити

Испания
(2 голосов)

Футболист нужен Гвардиоле

Лука Модрич может продолжить карьеру в Манчестер Сити

Новина українською

Полузащитник "Реала" Лука Модрич может продолжить карьеру в английской Премьер-лиге.

По информации El Nacional, переговоры хорвата о продлении контракта с мадридским клубом проходят не очень успешно. 36-летний футболист хочет пролонгировать истекающее этим летом соглашение на два года, "Реал" предлагает только однолетний контракт, даже несмотря на то, что Модрич согласен пойти на понижение зарплаты.

Сообщается, что ситуацией может воспользоваться "Манчестер Сити". Клуб следит за ситуацией, а главный тренер "горожан" Хосеп Гвардиола является давним поклонником таланта Модрича.

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В статье: Лука Модрич Реал (Мадрид)
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Комментарии (1)
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Kolibri (Киев. Новая Англия.)
10.01.2022 в 18:23
))))) ой не верю, что им надо старичков!)))
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