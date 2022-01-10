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Барселона подпишет вратаря Райо Вальекано Столе Димитриевски

Испания
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(1 голосов)

Замена готовящемуся к уходу во "Фламенго" Нету

Барселона подпишет вратаря Райо Вальекано Столе Димитриевски

Фото: Getty Images / Автор: неизвестен

Новина українською

Вратарь "Райо Вальекано" и сборной Северной Македонии Столе Димитриевски близок к переходу в "Барселону", сообщает Ekipa. Игрок сборной Македонии уже попрощался с партнерами по мадридской команде.

Издание сообщает, что Димитриевски осталось только подписать контракт.

Македонец выступает за "Райо" с 2018 года. В текущем сезоне он провел 18 матчей, 6 из которых отстоял "насухо".

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В статье: Северная Македония Райо Вальекано (Мадрид) Столе Димитревски
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Источник:
ekipa.mk

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Комментарии (1)
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dimonxman again (London)
10.01.2022 в 23:10
Глупый. Сидеть на банке в барсе... всю карьеру себе погубит, а вратарь интересный как минимум.
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