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Барселона подпишет вратаря Райо Вальекано Столе Димитриевски
Замена готовящемуся к уходу во "Фламенго" Нету
Фото: Getty Images / Автор: неизвестен
Вратарь "Райо Вальекано" и сборной Северной Македонии Столе Димитриевски близок к переходу в "Барселону", сообщает Ekipa. Игрок сборной Македонии уже попрощался с партнерами по мадридской команде.
Издание сообщает, что Димитриевски осталось только подписать контракт.
Македонец выступает за "Райо" с 2018 года. В текущем сезоне он провел 18 матчей, 6 из которых отстоял "насухо".
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Источник:ekipa.mk
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Комментарии (1)
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dimonxman again (London)
10.01.2022 в 23:10
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