Барселона подпишет вратаря Райо Вальекано Столе Димитриевски

Вратарь "Райо Вальекано" и сборной Северной Македонии Столе Димитриевски близок к переходу в "Барселону", сообщает Ekipa. Игрок сборной Македонии уже попрощался с партнерами по мадридской команде.

Издание сообщает, что Димитриевски осталось только подписать контракт.

Македонец выступает за "Райо" с 2018 года. В текущем сезоне он провел 18 матчей, 6 из которых отстоял "насухо".