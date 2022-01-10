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Примера. Эспаньол - Эльче 1:2. Закончили тур сенсацией

Испания
(1 голосов)

Вторая команда Барселоны тоже не блещет

Примера. Эспаньол - Эльче 1:2. Закончили тур сенсацией

Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Alex Caparros

Роман Синчук Автор UA-Футбол
Новина українською

7 туров кряду не проигрывал дома "Эспаньол" и на этом отрезке бил даже мадридский "Реал", а вот против скромного "Эльче" оказался бессилен. Вот она, прелесть футбола!

Героем матча стал хавбек Пере Милья. До сегодняшнего дня на его счету было лишь два гола в Ла Лиге - теперь вдвое больше.

С первым голом Милье помог идеальный прострел от Тете Моренте - промахнуться ему было сложнее, чем попасть.

Второй гол - результат ужасного выхода из ворот дебютанта Жоана Гарсии, который сегодня менял бессменного стража ворот "Попугаев" Диего Лопеса, сдавшего положительный тест на COVID.

У "Эспаньола" в атаке не получалось вообще ничего - "Эльче" без труда останавливал его еще в средней зоне и наиграл на 2:0 к перерыву, но арбитр назначил странноватый пенальти за фол Верду на Баре. Де Томас с точки забил, но отмечаем и другое - 70% фанатов на Marca сказали, что пенальти не было. Пожалуй, мы с ними солидарны.

Второй тайм - тихий ужас. "Эльче" сосредоточился на разрушении и преуспел в этом; "Эспаньол" же атаковал шаблонно, медленно, так и не создав ни единого опасного момента - лишь подал 13 угловых. Печаль.

В таблице сенсационный успех "Эльче" поднял его из зоны вылета сразу на 16-е место с 19 очками; "Эспаньол" же остался 11-м с 26 баллами.

20-й тур. Барселона. "Корнелья-Эль-Прат"

"Эспаньол" - "Эльче" - 1:2

Голы: де Томас, 45+3 (с пенальти) - Милья, 5, 14

"Эспаньол": Жоан Гарсия - Видаль (Хиль, 57), Серхи Гомес, Кабрера, Педроса - Эмбарба (Димата, 67), Баре (Жофре, 84), Морланес, Пуадо (Мерида, 84) - Морон (Меламед, 57), де Томас

"Эльче": Бадиа - Паласиос, Роко, Верду (Хосема, 76), Мохика - Моренте (Хосан, 70), Маскарель, Гумбау, Милья - Лукас Перес (Пьятти, 88), Каррильо (Гути, 88)

Предупреждения: Баре, 21, Педроса, 30, де Томас, 87, Мерида, 90+1 - Паласиос, 35, Мохика, 49, Гумбау, 76, Хосема, 82, Роко, 88

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В статье: Эспаньол (Барселона) Эльче
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Комментарии (3)
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dynamo kiev #1 (Charlotte )
10.01.2022 в 23:56
Рад за мадридскую подстилку, проиграли
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+5
-3
Dr. House (Поділля)
11.01.2022 в 00:22
Пастор, какой же ты всё же придурок. Кто обыграл Реал в этом сезоне? Те, которых ты и тебе подобные профаны по своему скудоумию называете "мадридским подстилками" - это Эспаньол и Хетафе. А кто слился ФКБанкрот? Опять же - Эспаньол и Хетафе. Так что твой громкий рук в лужу не удался
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+2
-5
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dynamo kiev #1 (Charlotte )
11.01.2022 в 00:48
Ты хоть и доктор якобы, но капец какой тупой. Объясняю. … Эспаньол подстилка не Реал Мадрид, а Мадрида ( те которые правительство испанское) . Как же можно жить таким тупым ?
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0


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