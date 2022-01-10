Примера. Эспаньол - Эльче 1:2. Закончили тур сенсацией

7 туров кряду не проигрывал дома "Эспаньол" и на этом отрезке бил даже мадридский "Реал", а вот против скромного "Эльче" оказался бессилен. Вот она, прелесть футбола!

Героем матча стал хавбек Пере Милья. До сегодняшнего дня на его счету было лишь два гола в Ла Лиге - теперь вдвое больше.

С первым голом Милье помог идеальный прострел от Тете Моренте - промахнуться ему было сложнее, чем попасть.

Второй гол - результат ужасного выхода из ворот дебютанта Жоана Гарсии, который сегодня менял бессменного стража ворот "Попугаев" Диего Лопеса, сдавшего положительный тест на COVID.

FT Espanyol 1-2 Elche



Two early goals from Pere Milla was enough to hand Los Franjiverdes all 3 points away at Espanyol for the first time since 1966. #EspanyolElche | #LaLiga pic.twitter.com/C4o1h21J1S — viva laliga (@vv_laliga) January 10, 2022

У "Эспаньола" в атаке не получалось вообще ничего - "Эльче" без труда останавливал его еще в средней зоне и наиграл на 2:0 к перерыву, но арбитр назначил странноватый пенальти за фол Верду на Баре. Де Томас с точки забил, но отмечаем и другое - 70% фанатов на Marca сказали, что пенальти не было. Пожалуй, мы с ними солидарны.

Второй тайм - тихий ужас. "Эльче" сосредоточился на разрушении и преуспел в этом; "Эспаньол" же атаковал шаблонно, медленно, так и не создав ни единого опасного момента - лишь подал 13 угловых. Печаль.

В таблице сенсационный успех "Эльче" поднял его из зоны вылета сразу на 16-е место с 19 очками; "Эспаньол" же остался 11-м с 26 баллами.

20-й тур. Барселона. "Корнелья-Эль-Прат"

"Эспаньол" - "Эльче" - 1:2

Голы: де Томас, 45+3 (с пенальти) - Милья, 5, 14

"Эспаньол": Жоан Гарсия - Видаль (Хиль, 57), Серхи Гомес, Кабрера, Педроса - Эмбарба (Димата, 67), Баре (Жофре, 84), Морланес, Пуадо (Мерида, 84) - Морон (Меламед, 57), де Томас

"Эльче": Бадиа - Паласиос, Роко, Верду (Хосема, 76), Мохика - Моренте (Хосан, 70), Маскарель, Гумбау, Милья - Лукас Перес (Пьятти, 88), Каррильо (Гути, 88)

Предупреждения: Баре, 21, Педроса, 30, де Томас, 87, Мерида, 90+1 - Паласиос, 35, Мохика, 49, Гумбау, 76, Хосема, 82, Роко, 88