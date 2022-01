Примера. Эспаньол - Эльче 1:2. Закончили тур сенсацией

7 туров кряду не проигрывал дома "Эспаньол" и на этом отрезке бил даже мадридский "Реал", а вот против скромного "Эльче" оказался бессилен. Вот она, прелесть футбола!

Героем матча стал хавбек Пере Милья. До сегодняшнего дня на его счету было лишь два гола в Ла Лиге - теперь вдвое больше.

С первым голом Милье помог идеальный прострел от Тете Моренте - промахнуться ему было сложнее, чем попасть.

Второй гол - результат ужасного выхода из ворот дебютанта Жоана Гарсии, который сегодня менял бессменного стража ворот "Попугаев" Диего Лопеса, сдавшего положительный тест на COVID.

FT Espanyol 1-2 Elche



Two early goals from Pere Milla was enough to hand Los Franjiverdes all 3 points away at Espanyol for the first time since 1966. #EspanyolElche | #LaLiga pic.twitter.com/C4o1h21J1S