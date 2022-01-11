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Барселона – Реал. АУДИО онлайн трансляция матча полуфинала Суперкубка Испании

Испания
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Барселона – Реал. АУДИО онлайн трансляция матча полуфинала Суперкубка Испании

Getty Images / Global Images Ukraine

UA-Футбол
Новина українською

Журналисты UA-Футбол прокомментируют поединок между каталонской "Барселоной" и мадридским "Реалом".

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Такой матч, да еще и на фоне засилья в лазарете – настоящий вызов для команды Хави Эрнандеса. Время Эль-Класико, господа! Есть ли шанс у сегодняшней версии каталонцев добыть результат в поединке с очень сильным оппонентом и злейшим врагом? Будет ли иметь место недооценка в исполнении "меренг"? Ответы на эти и многие другие вопросы – уже совсем скоро.

АУДИО трансляция поединка начнется в среду, 12 января – в 20:55 по киевскому времени.

Комментаторы: Сергей Швец и Александр Рыженко

Режиссер трансляции: Александр Рыженко

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В статье: Суперкубок Испании Барселона Реал (Мадрид) Трансляция Аудио онлайн стрим
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