Кадис не побеждает в чемпионате с начала ноября, руководство уволило главного тренера

"Кадис" на официальном сайте объявил об отставке Альваро Серверы с должности главного тренера первой команды. Специалист принял клуб в 2016 году, когда тот выступал в третьем дивизионе Испании. При нем "Кадис" вышел в Сегунду, а через пару сезонов – в Примеру.

Коллектив набрал 14 очков в 20 поединках чемпионата Испании и на данный момент пребывает на предпоследней строчке в турнирной таблице. Последнюю свою победу в первенстве "Кадис" добыл еще в начале ноября прошлого года, обыграв "Атлетик" (1:0) на выезде.

С тех пор "Кадис" дважды сыграл вничью и потерпел пять поражений в Ла Лиге. Хотя бы в Кубке Испании дела обстоят лучше – там команде удалось выйти в 1/8 финала турнира.