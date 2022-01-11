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Кадис не побеждает в чемпионате с начала ноября, руководство уволило главного тренера

Испания
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Кадис не побеждает в чемпионате с начала ноября, руководство уволило главного тренера

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

"Кадис" на официальном сайте объявил об отставке Альваро Серверы с должности главного тренера первой команды. Специалист принял клуб в 2016 году, когда тот выступал в третьем дивизионе Испании. При нем "Кадис" вышел в Сегунду, а через пару сезонов – в Примеру.

Коллектив набрал 14 очков в 20 поединках чемпионата Испании и на данный момент пребывает на предпоследней строчке в турнирной таблице. Последнюю свою победу в первенстве "Кадис" добыл еще в начале ноября прошлого года, обыграв "Атлетик" (1:0) на выезде.

С тех пор "Кадис" дважды сыграл вничью и потерпел пять поражений в Ла Лиге. Хотя бы в Кубке Испании дела обстоят лучше – там команде удалось выйти в 1/8 финала турнира.

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В статье: Кадис Альваро Сервера
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Источник:
cadizcf.com

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