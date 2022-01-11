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Лука Модрич в ближайшее время продлит контракт с Реалом

Испания
(2 голосов)

Футболист останется в Испании

Лука Модрич в ближайшее время продлит контракт с Реалом

Фото - Getty Images

Новина українською

36-летний хорватский полузащитник Лука Модрич согласовал условия контракт с мадридским "Реалом», сообщает AS. Действующее соглашение хавбека со "сливочными» истекает летом 2022 года.

По информации источника, новое соглашение хорвата с "Реалом» будет рассчитано до лета 2023 года. По нему зарплата Модрича снизится на 10 %.

Главный тренер "Реала» Карло Анчелотти очень доволен формой и игрой Луки. Итальянский специалист рассчитывает на полузащитника в следующем сезоне.

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В статье: Лука Модрич Реал (Мадрид)
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Комментарии (8)
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oda1979 (Запорожье)
11.01.2022 в 17:53
Так и по игре все еще на уровне. Перес беги за чернилами!
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0
0
Dr. House (Поділля)
11.01.2022 в 17:04
Игрок, который не только классный футболист, но и как человек ,вызывающий уважение. Не стал требовать как Месси контракт на три года с гарантией выплат, а спокойно второй раз переподписывается на год.
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+1
0
sasha_lv (Львів)
11.01.2022 в 17:29
100%,на відміну від Серьоги Рамоса
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0
0
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Барселиниус (землянин)
11.01.2022 в 18:05
Твой Модрич, как человек гнида ссыкливая, шлюха Мамича. Игрок хороший.
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0
-1
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Барселиниус (землянин)
11.01.2022 в 18:09
И не сравнивай Модрича с Месси. Лука просто хороший игрок, а Лео гениальный. Разницу улавливаешь, тупорылый Дохтур?
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0
-1
sasha_lv (Львів)
11.01.2022 в 16:56
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+1
0
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alex.belogubko (одесса)
11.01.2022 в 16:50
уважаю Модрича хороший игрок
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+2
0
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Барселиниус (землянин)
11.01.2022 в 18:03
А как человек гнида трусливая. Не верите? Спросите у хорватских болельщиков.
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0
-1


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