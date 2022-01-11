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Лука Модрич в ближайшее время продлит контракт с Реалом
Футболист останется в Испании
Фото - Getty Images
36-летний хорватский полузащитник Лука Модрич согласовал условия контракт с мадридским "Реалом», сообщает AS. Действующее соглашение хавбека со "сливочными» истекает летом 2022 года.
По информации источника, новое соглашение хорвата с "Реалом» будет рассчитано до лета 2023 года. По нему зарплата Модрича снизится на 10 %.
Главный тренер "Реала» Карло Анчелотти очень доволен формой и игрой Луки. Итальянский специалист рассчитывает на полузащитника в следующем сезоне.
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