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Иско не желает уходить из Реала
Игрок хочет остаться в испанском клубе
Полузащитник "Реала" Иско не хочет уходить из клуба, сообщает издание Marca.
В текущее трансферное окно футболистом интересовались несколько клубов, включая испанские, но он отказался рассматривать предложения. Иско хочет отработать свой контракт с "Реалом" до конца. Соглашение истекает ближайшим летом, и мадридский клуб не намерен его продлевать.
Иско выступает в составе "Реала" с 2013 года, за это время выиграв с командой 16 трофеев. В нынешнем сезоне футболист провёл девять матчей в чемпионате Испании и забил один гол.
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