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Иско не желает уходить из Реала

Испания
(2 голосов)

Игрок хочет остаться в испанском клубе

Иско не желает уходить из Реала

Новина українською

Полузащитник "Реала" Иско не хочет уходить из клуба, сообщает издание Marca.

В текущее трансферное окно футболистом интересовались несколько клубов, включая испанские, но он отказался рассматривать предложения. Иско хочет отработать свой контракт с "Реалом" до конца. Соглашение истекает ближайшим летом, и мадридский клуб не намерен его продлевать.

Иско выступает в составе "Реала" с 2013 года, за это время выиграв с командой 16 трофеев. В нынешнем сезоне футболист провёл девять матчей в чемпионате Испании и забил один гол.

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В статье: Иско Реал (Мадрид)
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Комментарии (2)
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sasha_lv (Львів)
11.01.2022 в 17:34
буде лавку протирати,сильно здав останнім часом
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Барселиниус (землянин)
11.01.2022 в 18:17
Иско проффи по протиранию лавки, один из основного состава протирателей наряду с Бейлом и Азаром.
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