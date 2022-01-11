Иско не желает уходить из Реала

Полузащитник "Реала" Иско не хочет уходить из клуба, сообщает издание Marca.

В текущее трансферное окно футболистом интересовались несколько клубов, включая испанские, но он отказался рассматривать предложения. Иско хочет отработать свой контракт с "Реалом" до конца. Соглашение истекает ближайшим летом, и мадридский клуб не намерен его продлевать.

Иско выступает в составе "Реала" с 2013 года, за это время выиграв с командой 16 трофеев. В нынешнем сезоне футболист провёл девять матчей в чемпионате Испании и забил один гол.