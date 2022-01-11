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Хави: Возможно, Реал сейчас лучший в Испании

Испания
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(1 голосов)

Каталонец выразил пиетет мадридскому сопернику

Хави: Возможно, Реал сейчас лучший в Испании

Фото: Getty Images / Автор: неизвестен

Новина українською

Главный тренер "Барселоны" Хави Эрнандес рассказал о подготовке команды к полуфинальному матчу Суперкубка Испании против "Реала". "Класико непредсказуемы, мы должнв побороться", - приводит его слова Mundo Deportivo.

"Для нас это вызов, возможность выйти в финал и побороться за титул. Этот матч может стать поворотной точкой. Хотим проявить себя и надежно сыграть в обороне.

"Реал" в отличной форме, возможно, они сейчас лучшие в Испании, если отталкиваться от таблицы.

Класико непредсказуемы, мы должны использовать свои сильные стороны и побороться. Знаем, что можем доставить им проблем. Будем бороться до конца.

Я пережил немало класико. Был фаворитом и при этом не выигрывал – и наоборот. В "Барсе" перестройка, мы стараемся все наладить, "Мадрид" в отличной форме.

Но это ничего не значит, игра непредсказуема, мы постараемся показать свой футбол, показать свой стиль, но это будет непросто, потому что нам будет противостоять команда, которая, на мой взгляд, сейчас в наилучшей форме в Ла Лиге", – сказал Хави.

Матч "Барселона" – "Реал" состоится 12 января в Саудовской Аравии. Начало – в 21:00 по киевскому времени.

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В статье: Барселона Хави Реал (Мадрид)
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Источник:
mundodeportivo.com

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Комментарии (3)
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ANESTEZIO (ВІННИЦЯ)
11.01.2022 в 21:51
Не возможно, а самый лучший)))
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+1
0
sasha_lv (Львів)
11.01.2022 в 20:46
Давай,показуй свій стиль,і свіжепридбаних пенсів,виставити не забудь
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+3
0
Algrab (Костопiль)
11.01.2022 в 21:36
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+1
0


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