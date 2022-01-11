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Анчелотти: Мне нравится Барселона под руководством Хави

Испания
(1 голосов)

Менеджер "Реала" считает, что тренер "Барселоны" знает, как должна играть команда

Анчелотти: Мне нравится Барселона под руководством Хави

Фото: Getty Images / Автор: неизвестен

Новина українською

Главный тренер мадридского "Реала" Карло Анчелотти ответил на вопросы журналистов перед матчем против "Барселоны" в полуфинале Суперкубка Испании. "Он придерживается идентичности этого клуба", – приводит слова итальянца AS.

– Нравится ли вам "Барселона" больше под руководством Хави?

– Она мне нравится, потому что у него (Хави) есть четкое понимание того, какую игру он хочет видеть.

Он придерживается идентичности этого клуба. У них была хорошая серия. С идеями Хави команда будет становиться лучше.

– Отражает ли разрыв в 17 очков в чемпионате разницу в уровне команд?

– Игра начинается со счета 0:0. Счет в начале будет равным. Так было и на "Камп Ноу", когда в "Барсе" не было Хави, – сказал Анчелотти.

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Матч "Барселона" – "Реал" пройдет 12 января в Саудовской Аравии. Начало – в 21:00 по киевскому времени.

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В статье: Карло Анчелотти Барселона Хави Реал (Мадрид)
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Источник:
as.com

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Комментарии (2)
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ANESTEZIO (ВІННИЦЯ)
11.01.2022 в 21:45
Мне тоже)))
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+1
0
sasha_lv (Львів)
11.01.2022 в 22:00
усі мадридасти в захваті від Хаві...
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