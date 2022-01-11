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Анчелотти: Мне нравится Барселона под руководством Хави
Менеджер "Реала" считает, что тренер "Барселоны" знает, как должна играть команда
Фото: Getty Images / Автор: неизвестен
Главный тренер мадридского "Реала" Карло Анчелотти ответил на вопросы журналистов перед матчем против "Барселоны" в полуфинале Суперкубка Испании. "Он придерживается идентичности этого клуба", – приводит слова итальянца AS.
– Нравится ли вам "Барселона" больше под руководством Хави?
– Она мне нравится, потому что у него (Хави) есть четкое понимание того, какую игру он хочет видеть.
Он придерживается идентичности этого клуба. У них была хорошая серия. С идеями Хави команда будет становиться лучше.
– Отражает ли разрыв в 17 очков в чемпионате разницу в уровне команд?
– Игра начинается со счета 0:0. Счет в начале будет равным. Так было и на "Камп Ноу", когда в "Барсе" не было Хави, – сказал Анчелотти.
Матч "Барселона" – "Реал" пройдет 12 января в Саудовской Аравии. Начало – в 21:00 по киевскому времени.
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