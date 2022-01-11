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Бывший тренер Реала: После 0:2 от Вольфсбурга, Роналду сказал, что забьет 3. Он сдержал обещание

Испания
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Пример невероятной уверенности в себе от португальца

Бывший тренер Реала: После 0:2 от Вольфсбурга, Роналду сказал, что забьет 3. Он сдержал обещание

Фото: Getty Images / Автор: неизвестен

Новина українською

Помощник бывшего главного тренера "Реала" Зинедина Зидана Давид Беттони вспомнил победу над "Вольфсбургом" в Лиге чемпионов-2015/16. Дома встрече мадридцы отыгрались с 0:2 в первом матче благодаря хет-трику Криштиану.

"После поражения от "Вольфсбурга" Зидан нашел позитивные слова для команды в раздевалке, чтобы исправить ситуацию в ответной игре: "Впереди еще 90 минут, и такая команда, как "Вольфсбур", с их небольшим опытом выступлений в еврокубках, на "Сантьяго Бернабеу" может растеряться, если мы забьем быстрый гол".

Я еще обратил внимание на лидерские качества наших капитанов. Криштиану, Серхио Рамос, Марсело, Пепе вместе с тренером быстро вселили в команду положительную энергию.

Примером такого настроя был случай за день до ответной игры. Мы задержались на поле с Криштиану после тренировки. Он сказал мне: "Завтра я забью три гола". Я ответил: "Только ты и способен на это". И Роналду сдержал обещание. Три его гола вывели нас в следующий раунд.

Тогда мы поняли, что сможем выиграть Лигу чемпионов. Отыграться с 0:2 в этом турнире совсем не просто", – сказал Беттони.

Напомним, что тот розыгрыш ЛЧ в итоге стал победным для "Мадрида". В финале "Реал" по пенальти обыграл "Атлетико".

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В статье: Криштиану Роналду Вольфсбург (Вольфсбург) Атлетико (Мадрид) Зинедин Зидан Реал (Мадрид)
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Источник:
coachesvoice.com

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