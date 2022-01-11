Ла Лига зарегистрировала Феррана Торреса. Он сможет сыграть с Реалом

Испанская Примера официально зарегистрировала полузащитника Феррана Торреса в качестве игрока "Барселоны", сообщает Diario Sport. Соответствующая отметка появилась на официальном сайте лиги.

Сообщается, что 21-летний хавбек сможет сыграть завтра с "Реалом" в рамках 1/2 финала Суперкубка Испании.

Напомним, что каталонский клуб объявил о трансфере Торреса из "Манчестер Сити" еще в конце декабря, но не мог зарегистрировать его, так как не вписывался в финансовый фэйр-плей.