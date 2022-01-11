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Ла Лига зарегистрировала Феррана Торреса. Он сможет сыграть с Реалом

Испания
(1 голосов)

Эпопея окончена

Ла Лига зарегистрировала Феррана Торреса. Он сможет сыграть с Реалом

Фото: Getty Images / Автор: неизвестен

Новина українською

Испанская Примера официально зарегистрировала полузащитника Феррана Торреса в качестве игрока "Барселоны", сообщает Diario Sport. Соответствующая отметка появилась на официальном сайте лиги.

Сообщается, что 21-летний хавбек сможет сыграть завтра с "Реалом" в рамках 1/2 финала Суперкубка Испании.

Напомним, что каталонский клуб объявил о трансфере Торреса из "Манчестер Сити" еще в конце декабря, но не мог зарегистрировать его, так как не вписывался в финансовый фэйр-плей.

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В статье: Суперкубок Испании Барселона Реал (Мадрид) Манчестер Сити Ферран Торрес
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Источник:
sport.es

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Комментарии (4)
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Барселиниус (землянин)
11.01.2022 в 22:49
Ну всё, Реалу пздц.
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sasha_lv (Львів)
11.01.2022 в 22:52
зуб дайош?
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Барселиниус (землянин)
11.01.2022 в 22:59
мабуть ні
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sasha_lv (Львів)
11.01.2022 в 23:07
і єто правильно....
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