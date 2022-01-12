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Кроос: Барселона Хави? Я видел не слишком много их матчей – у меня есть другие дела

Испания
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Тони, что делал?

Кроос: Барселона Хави? Я видел не слишком много их матчей – у меня есть другие дела

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Полузащитник мадридского "Реала" и сборной Германии Тони Кроос высказался в прессе перед матчем с каталонской "Барселоной" в рамках ½ финала Суперкубка Испании. В частности, 32-летнего немца просили, следил ли он за игрой "сине-гранатовых" при Хави Эрнандесе.

"Я не могу сказать, что именно поменялось в структуре игры "Барселоны" после назначения Хави. Я видел не слишком много их матчей в последнее время, у меня есть другие дела – например, просмотр наших поединков. Тем не менее, я отлично понимаю, что в "Барсе" собраны качественные футболисты".

Напомним, Эль-Класико пройдет сегодня, 12 января. Матч состоится в Саудовской Аравии.

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В статье: Тони Кроос Суперкубок Испании Эль Класико Барселона Реал (Мадрид)
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Источник:
ccma.cat

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