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Кроос: Барселона Хави? Я видел не слишком много их матчей – у меня есть другие дела
Тони, что делал?
Getty Images / Global Images Ukraine
Полузащитник мадридского "Реала" и сборной Германии Тони Кроос высказался в прессе перед матчем с каталонской "Барселоной" в рамках ½ финала Суперкубка Испании. В частности, 32-летнего немца просили, следил ли он за игрой "сине-гранатовых" при Хави Эрнандесе.
"Я не могу сказать, что именно поменялось в структуре игры "Барселоны" после назначения Хави. Я видел не слишком много их матчей в последнее время, у меня есть другие дела – например, просмотр наших поединков. Тем не менее, я отлично понимаю, что в "Барсе" собраны качественные футболисты".
Напомним, Эль-Класико пройдет сегодня, 12 января. Матч состоится в Саудовской Аравии.
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