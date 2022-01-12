Кроос: Барселона Хави? Я видел не слишком много их матчей – у меня есть другие дела

Полузащитник мадридского "Реала" и сборной Германии Тони Кроос высказался в прессе перед матчем с каталонской "Барселоной" в рамках ½ финала Суперкубка Испании. В частности, 32-летнего немца просили, следил ли он за игрой "сине-гранатовых" при Хави Эрнандесе.

"Я не могу сказать, что именно поменялось в структуре игры "Барселоны" после назначения Хави. Я видел не слишком много их матчей в последнее время, у меня есть другие дела – например, просмотр наших поединков. Тем не менее, я отлично понимаю, что в "Барсе" собраны качественные футболисты".