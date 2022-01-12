Кадис назначил нового главного тренера

Пресс-служба "Кадиса" официально сообщила о назначении нового наставника для первой команды. Напомним, вчера, 11 января, клуб уволил Альваро Серверу из-за неудовлетворительных результатов.

Теперь же стало известно, что главным тренером коллектива будет испанский специалист Серхио Гонсалес. Ранее он работал в "Вальядолиде".

"Кадис" набрал 14 очков в 20 поединках чемпионата Испании и на данный момент пребывает на предпоследней строчке в турнирной таблице. Последнюю свою победу в первенстве "Кадис" добыл еще в начале ноября прошлого года, обыграв "Атлетик" (1:0) на выезде.