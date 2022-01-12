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Барселона - Реал: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция

Испания
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Великая битва

Барселона - Реал: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция

Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: David Ramos

Новина українською

Таблица чемпионата Испании говорит, что сейчас невозможно ставить знак равенства между шансами "Барселоны" и "Реала" на выход в финал Суперкубка страны. Но в одном отдельно взятом матче возможно всё. К тому же, это Эль Класико - возможно, главное футбольное противостояние в мире. И очевидно, что Хави, оставшись без ЛЧ и с шансом не выше 0,01 на победу в чемпионате, настроит своих подопечных на этот бой. Тем не менее, свои козыри есть и у "Реала". Возможно, их даже больше. Поэтому битва нас ожидает знатная!

Если у вас не видно плеер выше, нажмите здесь.

Трансляция этого и других матчей доступна, если вы является пользователем сервиса MEGOGO и у вас есть подписка "Максимальная" или "Спорт". Если вы уже залогинены на MEGOGO, повторно вводить свой пароль не нужно.

При этом вы можете оформить подписку, зарегистрировавшись на MEGOGO сразу через плеер. Первые 30 дней подписки "Максимальная" будут стоить всего 29 гривен, далее – 299 грн в месяц. Подписка "Спорт" - 199 грн в месяц.

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В статье: Барселона Реал (Мадрид)
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