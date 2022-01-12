Барселона - Реал: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция

Таблица чемпионата Испании говорит, что сейчас невозможно ставить знак равенства между шансами "Барселоны" и "Реала" на выход в финал Суперкубка страны. Но в одном отдельно взятом матче возможно всё. К тому же, это Эль Класико - возможно, главное футбольное противостояние в мире. И очевидно, что Хави, оставшись без ЛЧ и с шансом не выше 0,01 на победу в чемпионате, настроит своих подопечных на этот бой. Тем не менее, свои козыри есть и у "Реала". Возможно, их даже больше. Поэтому битва нас ожидает знатная !

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