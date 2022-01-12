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Торрес дебютирует в Эль Класико. Стали известны стартовые составы Реала и Барселоны
Хави против "Реала" выпустит 38-летнего Алвеса
Фото: Getty Images / Автор: неизвестен
Официальные твиттеры "Реала" и "Барселоны" опубликовали стартовые составы команд на матч полуфинала Суперкубка Испании. Дани Алвес будет пытаться сдержать Винисиуса.
Стартовый состав "Реала" выглядит следующим образом: Куртуа, Карвахаль, Милитао, Начо, Менди, Модрич, Каземиро, Кросс, Асенсио, Бензема, Винисиус.
????✅ Our #Supercopa starting XI!#ElClásico pic.twitter.com/7Yp2CpjZdY— Real Madrid C.F. ???????????????? (@realmadriden) January 12, 2022
Хави на матч выпустит таких игроков: Тер Штеген, Алвес, Араухо, Пике, Альба, Де Йонг, Бускетс, Гави, Дембеле, Де Йонг, Торрес.
BARÇA XI#ElClásico— FC Barcelona (@FCBarcelona) January 12, 2022
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Матч начнется в 21:00 по киевскому времени и пройдет в Саудовской Аравии.
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