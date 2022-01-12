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Торрес дебютирует в Эль Класико. Стали известны стартовые составы Реала и Барселоны

Испания
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(1 голосов)

Хави против "Реала" выпустит 38-летнего Алвеса

Торрес дебютирует в Эль Класико. Стали известны стартовые составы Реала и Барселоны

Фото: Getty Images / Автор: неизвестен

Новина українською

Официальные твиттеры "Реала" и "Барселоны" опубликовали стартовые составы команд на матч полуфинала Суперкубка Испании. Дани Алвес будет пытаться сдержать Винисиуса.

Стартовый состав "Реала" выглядит следующим образом: Куртуа, Карвахаль, Милитао, Начо, Менди, Модрич, Каземиро, Кросс, Асенсио, Бензема, Винисиус.

Хави на матч выпустит таких игроков: Тер Штеген, Алвес, Араухо, Пике, Альба, Де Йонг, Бускетс, Гави, Дембеле, Де Йонг, Торрес.

Матч начнется в 21:00 по киевскому времени и пройдет в Саудовской Аравии.

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В статье: Эль Класико Барселона Реал (Мадрид) Дани Алвес
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Комментарии (1)
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Kolibri (Киев. Новая Англия.)
12.01.2022 в 20:44
Интересно очень!!!
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