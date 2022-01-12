Барселона – Реал. 1:1. Видео голов и обзор матча (обновляется)

Винисиус Жуниор открыл счет в Эль Класико в полуфинале Суперкубка Испании. Барселона – Реал. 0:1.

Бразилец на ходу принял отличную передачу в штрафной площадке от Бензема и, отклеившись от защитников, с левой прошил вратаря – 0:1.

Ответный мяч забил Люк Де Йонг. Он оказался самым расторопным в образовавшимся в штрафной хаосе. Голландец несильно пробил в нижний угол ворот, чего хватило для гола – 1:1.