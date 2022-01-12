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Барселона – Реал. 1:1. Видео голов и обзор матча (обновляется)
Винисиус и Де Йонг продолжают блистать в 2022 году
Фото: Getty Images / Автор: неизвестен
Винисиус Жуниор открыл счет в Эль Класико в полуфинале Суперкубка Испании. Барселона – Реал. 0:1.
Бразилец на ходу принял отличную передачу в штрафной площадке от Бензема и, отклеившись от защитников, с левой прошил вратаря – 0:1.
Ответный мяч забил Люк Де Йонг. Он оказался самым расторопным в образовавшимся в штрафной хаосе. Голландец несильно пробил в нижний угол ворот, чего хватило для гола – 1:1.
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