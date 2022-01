Реал пятый раз кряду победил Барсу и вышел в финал Суперкубка

"Барса" провела лучший матч в сезоне, но ни стараний ветеранов, ни таланта юниоров, ни чудес от медиков, поставивших на ноги Фати, Педри и Френки не хватило для сенсации. В финале сыграет "Реал".

Кажется, Мадрид удивило, что каталонцы вышли не на заклание, а биться. "Сливочные" начали пассивно и академично. Гол Винисиуса не вытекал из игры - просто перехват и быстрый отрыв, не более.

Глобально игра у "Реала" не клеилась. Каталонцы держали мяч, разбивали прессинг и уже привычно грузили в штрафную на Люка де Йонга - тот дважды подряд пробивал почти в упор, но попадал в Куртуа.

20 - @FCBarcelona attempted 20 shots in the #SupercopaDeEspana semi-final against Real Madrid (six shots on target), their most in #ElClasico in all competitions since April 2006 in LaLiga (35), under Frank Rijkaard ????????. Optimism. pic.twitter.com/4QeK96z3jc — OptaJose (@OptaJose) January 12, 2022

Когда перед перерывом на табло загорелась вторая единичка, это выглядело справедливо - Люк таки добился своего после очередного кросса Дембеле, на сей раз низом.

Начало второго тайма - тихий ужас для Мадрида, который не мог даже выйти со своей половины. "Барса" играла, будто в лучшие годы, но впереди у нее были не Месси, Анри и Это’О, а всего лишь Дембеле и Люк де Йонг. Усман запорол три удобных момента минут за 10; Люк головой тоже зарядил в небо. Не попал в створ ворот и Педри плотным ударом с линии штрафной.

Тот отрезок решил если не все, то многое. Оправившись, "Реал" побежал вперед, и если первая попытка Бензема пришлась в штангу, то вторая - точно в ворота.

3 - Since arriving in Spain, Luuk de Jong ???????? has scored in three straight games in all competitions for the first time and he is one of five LaLiga players to have scored the most goals in 2022 in all comps (three). Confidence. pic.twitter.com/KMqzfFXJmw — OptaJose (@OptaJose) January 12, 2022

"Барса" и тут сумела вернуться и даже перевела игру в овертайм усилиями Фати - он выиграл второй этаж у Эдера Милитао (!). Впрочем, на этот рывок ушли последние силы "Кулес". В овертайме они еще атаковали, а вот назад уже не возвращались.

Гол Вальверде пришелся как раз на такой момент - четверо "Сливочных" убежали против двух сине-гранатовых; раскатать лишнего Мадриду не составило труда.

Куртуа пришлось еще поработать перед финальным свистком - Абде опасно прикладывался; Бускетс пытал счастья, Дембеле активничал. К сожалению для "Барсы", Тибо выиграл дуэли у них всех. Теперь бы молодежи "Кулес" не развалиться после обидного удара - она явно на правильном пути; все, что надо - еще поработать над концентрацией в обороне.

3 - Rodrygo Goes ???????? has assisted in his last three appearances against Barcelona, becoming only the second @realmadriden player to do so in #ElClasico in all competitions in the 21st century after Mesut Özil ???????? (twice, in Aug 2012 and Feb 2013). Freshness. pic.twitter.com/xZLP2uZeO3 — OptaJose (@OptaJose) January 12, 2022

"Реал" же в воскресенье поборется за трофей - и этим все сказано. В соперниках у Мадрида будет победитель "атлетического" дерби между "Кольчонерос" и Бильбао - они сыграют завтра, 13 января.

1/2 финала Суперкубка Испании. Эр-Рияд. Стадион им. короля Фахда

"Барселона" - "Реал" - 2:3

Голы: Люк де Йонг, 41, Фати, 83 - Винисиус, 25, Бензема, 72, Вальверде, 98

"Барселона": тер Штеген - Дани Алвес (Нико Гонсалес, 78), Араухо, Пике, Альба - Гави (Депай, 78), Бускетс, Френки де Йонг (Педри, 46) - Торрес (Абде, 46, Ютгла, 110), Люк де Йонг (Фати, 66), Дембеле

"Реал": Куртуа - Карвахаль (Васкес, 90), Милитао, Начо, Менди - Модрич (Вальверде, 83), Каземиро, Кроос - Асенсио (Родриго, 68), Бензема, Винисиус (Камавинга, 110)

Предупреждения: Торрес, 23, Алвес, 51 - Каземиро, 75, Вальверде, 99