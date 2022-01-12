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Реал пятый раз кряду победил Барсу и вышел в финал Суперкубка

Испания
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(1 голосов)

Лучшее Класико за несколько лет

Реал пятый раз кряду победил Барсу и вышел в финал Суперкубка

Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Stringer/Anadolu Agency

Роман Синчук Автор UA-Футбол
Новина українською

"Барса" провела лучший матч в сезоне, но ни стараний ветеранов, ни таланта юниоров, ни чудес от медиков, поставивших на ноги Фати, Педри и Френки не хватило для сенсации. В финале сыграет "Реал".

Кажется, Мадрид удивило, что каталонцы вышли не на заклание, а биться. "Сливочные" начали пассивно и академично. Гол Винисиуса не вытекал из игры - просто перехват и быстрый отрыв, не более.

Глобально игра у "Реала" не клеилась. Каталонцы держали мяч, разбивали прессинг и уже привычно грузили в штрафную на Люка де Йонга - тот дважды подряд пробивал почти в упор, но попадал в Куртуа.

Когда перед перерывом на табло загорелась вторая единичка, это выглядело справедливо - Люк таки добился своего после очередного кросса Дембеле, на сей раз низом.

Начало второго тайма - тихий ужас для Мадрида, который не мог даже выйти со своей половины. "Барса" играла, будто в лучшие годы, но впереди у нее были не Месси, Анри и Это’О, а всего лишь Дембеле и Люк де Йонг. Усман запорол три удобных момента минут за 10; Люк головой тоже зарядил в небо. Не попал в створ ворот и Педри плотным ударом с линии штрафной.

Тот отрезок решил если не все, то многое. Оправившись, "Реал" побежал вперед, и если первая попытка Бензема пришлась в штангу, то вторая - точно в ворота.

"Барса" и тут сумела вернуться и даже перевела игру в овертайм усилиями Фати - он выиграл второй этаж у Эдера Милитао (!). Впрочем, на этот рывок ушли последние силы "Кулес". В овертайме они еще атаковали, а вот назад уже не возвращались.

Гол Вальверде пришелся как раз на такой момент - четверо "Сливочных" убежали против двух сине-гранатовых; раскатать лишнего Мадриду не составило труда.

Куртуа пришлось еще поработать перед финальным свистком - Абде опасно прикладывался; Бускетс пытал счастья, Дембеле активничал. К сожалению для "Барсы", Тибо выиграл дуэли у них всех. Теперь бы молодежи "Кулес" не развалиться после обидного удара - она явно на правильном пути; все, что надо - еще поработать над концентрацией в обороне.

"Реал" же в воскресенье поборется за трофей - и этим все сказано. В соперниках у Мадрида будет победитель "атлетического" дерби между "Кольчонерос" и Бильбао - они сыграют завтра, 13 января.

1/2 финала Суперкубка Испании. Эр-Рияд. Стадион им. короля Фахда

"Барселона" - "Реал" - 2:3

Голы: Люк де Йонг, 41, Фати, 83 - Винисиус, 25, Бензема, 72, Вальверде, 98

"Барселона": тер Штеген - Дани Алвес (Нико Гонсалес, 78), Араухо, Пике, Альба - Гави (Депай, 78), Бускетс, Френки де Йонг (Педри, 46) - Торрес (Абде, 46, Ютгла, 110), Люк де Йонг (Фати, 66), Дембеле

"Реал": Куртуа - Карвахаль (Васкес, 90), Милитао, Начо, Менди - Модрич (Вальверде, 83), Каземиро, Кроос - Асенсио (Родриго, 68), Бензема, Винисиус (Камавинга, 110)

Предупреждения: Торрес, 23, Алвес, 51 - Каземиро, 75, Вальверде, 99

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В статье: Барселона Реал (Мадрид)
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Комментарии (89)
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Loader (Днепр)
13.01.2022 в 00:23
А вот и я. Дети проиграли грамотно. Так и ожидалось. Более того, проиграли именно грамотно. Все впереди. Наслаждайтесь дешевыми победами.
Ответить
0
-5
Dr. House (Поділля)
13.01.2022 в 00:24
А откуда ты узнал, что играли какие-то дети?
Ответить
+4
0
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NORDOS
13.01.2022 в 00:25
я ж казав, що будуть прикриватися хлопчиками в трусікахяк же без цього
+4
0
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hardcorepwnz (Украина)
13.01.2022 в 00:25
Я вот снизу как раз расписал, что я думаю по поводу «детей» и «слабого состава» Барселоны по сравнению с мадридским. Отнюдь не так все просто
+2
0
Algrab (Костопiль)
13.01.2022 в 00:24
Невже протверезів та дивився гру? Поздоровляю!
Ответить
+3
0
avatar
Loader (Днепр)
13.01.2022 в 00:26
Божечки, не парьтесь. Это ожидалось, но с вашей стороны не получилось.
Ответить
0
-4
Algrab (Костопiль)
13.01.2022 в 00:27
Це що за набір слів?
+2
0
Dr. House (Поділля)
13.01.2022 в 00:27
Что ожидалось и не получилось?
+2
0
avatar
NORDOS
13.01.2022 в 00:28
та він з горя вгашений
+2
0
avatar
Loader (Днепр)
13.01.2022 в 00:28
Просто вы ожидали и не получилось. Костополю в помощь.
0
-3
Algrab (Костопiль)
13.01.2022 в 00:29
Вже випив...Біда з ними, аватарами..
+3
0
sasha_lv (Львів)
13.01.2022 в 00:31
да,да-но нет !(с)
+1
0
sasha_lv (Львів)
13.01.2022 в 00:27
.......програли грамотно-це шось.....
Ответить
+2
0
avatar
hardcorepwnz (Украина)
13.01.2022 в 00:28
Что-то когда у нас ушел Роналду и сдулся Марсело, вам это не мешало считать победы "дорогими", а тут у нас вдруг дешевые победы)) Ну нет Месси, и что, у нас Мбаппе с Холандом и Де Брюйне тоже нет.
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+1
0
avatar
Loader (Днепр)
13.01.2022 в 00:32
Хард, ты иногда выглядишь соразмерным собеседником, но частенько срываешься. "Остановитесь".
0
-1
Dr. House (Поділля)
13.01.2022 в 00:18
До речі, а чому Алаби не було?
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+2
-1
avatar
hardcorepwnz (Украина)
13.01.2022 в 00:23
Да что то нездоров. Вроде поберегли на финал
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+2
0
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йоперний театр (Наш футбол)
13.01.2022 в 00:14
Дитячий садок Барселони, чуть не прихлопнув пристарілий дім Реалу. Пройшли на досвіді. Поздоровляю.
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+1
-4
Dr. House (Поділля)
13.01.2022 в 00:17
Дитячий садок: Альба, Піке, Бускетс, Алвеш, Люк де Йонг
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+3
-1
Algrab (Костопiль)
13.01.2022 в 00:18
+2
-1
avatar
hardcorepwnz (Украина)
13.01.2022 в 00:23
Тер Штеген, Дембеле, Френки Де Йонг
+1
0
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йоперний театр (Наш футбол)
13.01.2022 в 00:29
А ну хлопці придивіться краще і ще назвіть пару прізвищ, що грали?
0
-2
avatar
ANESTEZIO (ВІННИЦЯ)
13.01.2022 в 00:31
Там зверху є склад, візьми та й прочитай
+1
0
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NORDOS
13.01.2022 в 00:13
Дрочіус, вилазьневже ти на перемогу надіявся, дурнику?
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+4
-1
avatar
Michael-K (Івано-Франківськ)
13.01.2022 в 00:04
Давно хотів запитати у вболівальників Реалу, які результати демонструвала б команда, якби в команди була б така ж кількість травмованих лідерів? Але чесно, кладучи руку на серце, попробуйте абстрагуватись від упередженості відповіді і бути максимально об"єктивними. Ну скажімо довший відрізок часу не грали б Бензема, Вінісіус, Кроос, Модріч...Чи був такий же відрив в чемпіонаті як зараз? Але прохання відповідати адекватним вболівальників, тільки по суті питання, а не продовжувати обливати брудом Барселону.
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+1
0
Algrab (Костопiль)
13.01.2022 в 00:06
Ну, і де ти тут бруд побачив? Так, легка ейфорія та тролінг після перемоги... По темі: група лідерів йшла б один за одним...
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+2
-1
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NORDOS
13.01.2022 в 00:09
це нормальний процес.. пішов Рамос та Варан. з'явився Мілітао
+1
-1
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NORDOS
13.01.2022 в 00:07
стоп! путосранцю, де ти тут побачив хоча б один комент який принижує твою барсу?
Ответить
+2
-1
Algrab (Костопiль)
13.01.2022 в 00:10
+2
-1
sasha_lv (Львів)
13.01.2022 в 00:10
,,,"сьогодні ми дюжє толєрантні.....аж противно...." (с)
Ответить
+2
-1
Algrab (Костопiль)
13.01.2022 в 00:10
+2
-1
Dr. House (Поділля)
13.01.2022 в 00:11
А скільки лідерів Барси вилітало на довгий час? Тільки безвусі Педрі і Фаті. Все. Дембеле -це хронічна травма голови. Депая не було зо два тижні. Хто ще? Умтітю, Ленгле?
Ответить
+4
-1
Dr. House (Поділля)
13.01.2022 в 00:13
А, Брейтвейта забув. То той ще лідер))). І привозила Гарсія, якого Гвардьола спихнув за непотрібністю))
+2
-1
Algrab (Костопiль)
13.01.2022 в 00:15
+2
-1
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hardcorepwnz (Украина)
13.01.2022 в 00:18
Я скажу так, сейчас очень модно выставлять Барселону беспомощным сборищем ноунеймов, а Реал Мадрид грозным грандом с составом на миллиард. На деле не такие эти команды и разные. На вратарской позиции равенство, в защите у нас тоже не гении, а вполне себе «ближайший резерв» за ушедшими гениями. В полузащите престарелый Модрич, у вас такой же Бускетс. У нас наевшиеся трофеями Кроос и Каземиро, у вас ещё пару лет назад самый подающий надежды хавбек Де Йонг и молодая основа сборной Испании, дошедшей до полуфинала Евро. В нападении у нас тоже вряд ли входящий в список легенд Бензема, которого несколько лет назад все деревом считали. А Винисиус - это вообще-то случайно выстреливший сменщик Азара. Зато как превозносили все Ансу Фати, куда уж Винисиус до него. Да и Дембеле стоит 100+ миллионов. И Ферранов Торресов мы по 55 лямов уже давно не покупаем. Вот и делайте выводы, господа, так ли эта Барселона на бумаге слабее Мадрида.
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+2
-1
metall5291 (Kharkiv)
13.01.2022 в 00:28
Всё правильно, Бензема при "живом" Роналду считался деревом и подносчиком патронов, причем не очень толковым и с пятном в биографии (изгнан из сборной). Вини сам создавал и сам порол, создавал и снова порол. Над Кроосом и Модричем не ржал только ленивый. Гольфист Бэйл и толстяк и обжора Азар до сих пор отягощают зарплатную ведомость. Реал едва набирает 11-12 футболистов, годных для старта. Я об этом писал. Тыла, надежного тыла, пока нет.
0
0
metall5291 (Kharkiv)
13.01.2022 в 00:19
Звісно, результат був би гірший. Більше того, торік усі вони ( Бензема, Вінісіус, Кроос, Модріч) грали, але чогось не вистачало (можливо Анчелотті) - і результат був такий, що смугасті мадридці стали чемпіонами.
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0
0
Dr. House (Поділля)
12.01.2022 в 23:58
Зараз з'явиться Дідько і знову буде розказувати про чмосьок, які прийшли на гілку гранда
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+2
-1
Algrab (Костопiль)
13.01.2022 в 00:03
І мантри про суддівство...
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+3
-1
sasha_lv (Львів)
13.01.2022 в 00:07
як тут казали..."перескоп протирає..."(с)
+2
-1
Algrab (Костопiль)
13.01.2022 в 00:09
Алканавт начищає гранчак, Олень точить роги, Барсодрочіус допалює косяк...
+3
-1
sasha_lv (Львів)
13.01.2022 в 00:12
а котяра роздумує під яким ніком вийти,своїм чи псвдоамериканця .....
+3
-1
Dr. House (Поділля)
13.01.2022 в 00:15
Котяра чекає доки Дрочіус допале косяк, щоб бичок підібрати
+3
-1
Algrab (Костопiль)
13.01.2022 в 00:21
+2
-1
oda1979 (Запорожье)
12.01.2022 в 23:53
В эконом режиме так сказать..
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+2
-1
lucky_guy
12.01.2022 в 23:51
Хави решил стать новатором и перепрыгнул с 3 ЦЗ на 2. Напомнило футзальный прием, когда вместо вратаря выходит полевой игрок. Барса молодцы, нужно время.А Дембеле это просто facepalm такой, что у меня лоб болит...
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0
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NORDOS
12.01.2022 в 23:50
алкашу вилазьа перед матчем був такий активний
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+4
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ANESTEZIO (ВІННИЦЯ)
12.01.2022 в 23:51
Вже став пасивним
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+3
0
sasha_lv (Львів)
12.01.2022 в 23:52
+4
0
Algrab (Костопiль)
12.01.2022 в 23:52
+3
0
metall5291 (Kharkiv)
12.01.2022 в 23:47
Что это было? Как по мне демоверсия испанского футбола для арабов за их толстую пачку нефтяных долларов. Чтобы они за свои деньги увидели почти всё, даже овертаймы. Хорошо хоть серию пенальти решили не демонстрировать. Не верю я в то, что этот Реал, да ещё в своем самом боевом составе, не мог прибить нынешнюю Барсу более простым способом.
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Algrab (Костопiль)
12.01.2022 в 23:54
Але, погодься, була цікава гра, особливо дві останні хвилини...
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Michael-K (Івано-Франківськ)
12.01.2022 в 23:57
Якби Фаті забив тоді через себе вкінці, то було б мегакруте завершення гри! Ну і пенальті всім цікаво було б глянути!
+1
0
metall5291 (Kharkiv)
12.01.2022 в 23:58
Я то погоджуюсь, але думаю вся цікавість йде від режисури.
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NORDOS
12.01.2022 в 23:58
Родріго мав реалізовувати 100% вихід один на один. 4м'яч в ворота барси напрашувався увесь другий доданий тайм
+2
0
Algrab (Костопiль)
12.01.2022 в 23:59
Промах Родріго- режисура? Та ні...
+2
0
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NORDOS
13.01.2022 в 00:05
та метал же один з адептів світового заговору. там й не таке його фантазія може вигадати
+1
0
metall5291 (Kharkiv)
13.01.2022 в 00:07
Промах Родріго - то нещасний випадок. Але що це міняло? Було б 4-2 а не 3-2. Тільки всього. Втім, я на режисурі не наполягаю, просто думка.
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ANESTEZIO (ВІННИЦЯ)
12.01.2022 в 23:41
Барса играла неплохо, но победил закономерно сильнейший
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NORDOS
12.01.2022 в 23:41
п'ятьорік
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sasha_lv (Львів)
12.01.2022 в 23:40
Усі барсюки гнали на Люка,а він тільки і запам'ятався в Барсі
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ANESTEZIO (ВІННИЦЯ)
12.01.2022 в 23:47
А мені запам'яталися Піке і Бускетс. Феєрили по справжньому
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sasha_lv (Львів)
12.01.2022 в 23:50
а суперстар Фернан?по м'ячу попасти не може,але як вишукано за майку хапає...
+3
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ANESTEZIO (ВІННИЦЯ)
12.01.2022 в 23:54
Феран- це класне усілєніє за 50 лямів
+3
0
sasha_lv (Львів)
13.01.2022 в 00:02
так,Феран Торес
+1
0
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ANESTEZIO (ВІННИЦЯ)
12.01.2022 в 23:40
5 побед Реала над Барсой это солидно. Интересно, с кем ещё Реал имеет продолжающуюся такую серию? Где Алень со своей статистикой?
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+4
0
sasha_lv (Львів)
12.01.2022 в 23:41
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+3
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Algrab (Костопiль)
12.01.2022 в 23:42
Монреальський Олень знову дивився хокей...
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ANESTEZIO (ВІННИЦЯ)
12.01.2022 в 23:44
Він ж прискакує останнім часом на гілку Реала, щоб поливати тут своїми блювотними масами. А що цікаво, на гілку Барси перестав заходити. Фанатіє тепер тільки за ЖКХ
+3
0
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hardcorepwnz (Украина)
12.01.2022 в 23:46
Да подождите, скоро будет)) Все же из последних Эль Класико, это самое выдающееся в исполнении Барселоны, тут действительно в конце основного времени могли и додавить расслабившийся Реал.
+3
0
Algrab (Костопiль)
12.01.2022 в 23:46
І за 36 ЗМ Мессі.
+3
0
metall5291 (Kharkiv)
12.01.2022 в 23:49
Он "делает статистику" на кёрлинге и снукере.
+3
0
Algrab (Костопiль)
12.01.2022 в 23:39
Класне шоу!!! Реал грав на 50 % потужності, барсючки із штанів вискакували...Ну і судєйка підсуджував Барсілоні.. Вперед, Реал!!!
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+4
0
sasha_lv (Львів)
12.01.2022 в 23:41
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+2
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hardcorepwnz (Украина)
12.01.2022 в 23:43
Судейство да, ужасное. Как минимум две отмашки Алвеса и Бускетса Винисиусу должны были стать карточками, Гави руками держал Каземиро - нет карточки, Каземиро держит Гави - желтая карточка)) А как Араухо подсел под Камавингу в овертайме, это вообще куку судья, ты тут?
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+1
0
Algrab (Костопiль)
12.01.2022 в 23:45
Бускетс взагалі на червону награв, ну і Алвеш був у своєму підленькому стилі...
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NORDOS
12.01.2022 в 23:47
та тягнуть барсу - це вже не секрет. але у них багато молодих. виховують гниле покоління
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hardcorepwnz (Украина)
12.01.2022 в 23:39
Обидно наверное Барселоне. Могли обыграть этот расслабившийся Реал Мадрид, который включался по 5 минут в каждом тайме, это могло бы стать поворотной точкой в возвращении Барселоны, но стало 5 поражением подряд в Эль Класико. Нужно похвалить каталонцев за самоотдачу, если так они будут стараться в каждом матче, топ-3 Ла Лиги им обеспечено. Так же очень важно разбудить Милитао и Родриго, пока не случилась беда. Уже очень скоро играть в более серьезных турнирах.
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Michael-K (Івано-Франківськ)
12.01.2022 в 23:44
Якщо в Барси не будуть так часто травмуватись лідери,то так - місце в зоні ЛЧ з такою грою як сьогодні їм вдасться завоювати!
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NORDOS
12.01.2022 в 23:45
ну Мадрид збиралися поберегти сили, а в барсі готувалися до матчу як до останнього
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metall5291 (Kharkiv)
12.01.2022 в 23:55
Вроде бы защита как-то "устаканилась" после Рамоса, и Милитао вроде бы ко двору пришелся. А тут пошел чудить из матча в матч. Его будить в первую очередь. А то, что Барса может быть третьей - то вполне возможно. Атлетико и прочие претенденты - не очень то блещут.
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NORDOS
13.01.2022 в 00:03
Алаби не вистачало. сумніваюсь, що низькорослий хфаті тоді забив би другий
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Michael-K (Івано-Франківськ)
12.01.2022 в 23:39
Давно такого захоплюючого матчу не бачив!Хоча після першого тайму здавалось, що команди приїхали відбути номер і заробити свої 11.5млн.лямів. А от далі почався треш і вболівальники зі стажем якесь мабуть дежавю відчули і згадали ті прекрасні часи, коли протистояння цих двох команд були на зовсім іншому рівні...
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hardcorepwnz (Украина)
12.01.2022 в 23:41
Трэш был в том, что Реал должен был убивать эту Барселону еще в первом тайме, но в итоге решил покатать мячик, в упор не замечали Де Йонга, ну получите гол. Потом во втором тайме должны были убивать, но после забитого гола опять решили покатать мячик, ну получите еще ответный. И уже в овертайме скорее у Барселоны сил не хватило, Реал все так же продолжал катать мячик и пороть моменты.
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Michael-K (Івано-Франківськ)
12.01.2022 в 23:42
Але і Барселона активно атакувала і мала чимало моментів!
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hardcorepwnz (Украина)
12.01.2022 в 23:44
Да к ним вопросов вообще нет, молодцы, старались. Тут вопросы к мотивации игроков Мадрида. Конечно там еще финал в голове держали, но в итоге отыграли на полчаса больше, чем нужно.
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sasha_lv (Львів)
12.01.2022 в 23:38
Реал переграв середняка....
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+3
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Algrab (Костопiль)
12.01.2022 в 23:41
А середнячок- то старався.. Але коли Реал вмикався, барсі приходив пипець....
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+3
0
sasha_lv (Львів)
12.01.2022 в 23:44
старалися,і навіть виходило.......коли Реал зупинявся...
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