Хави: Барселона вылетела из Суперкубка Испании, зато избавилась от комплексов

Главный тренер каталонской "Барселоны" Хави Эрнандес прокомментировал итоги полуфинального поединка Суперкубка Испании против мадридского "Реала" (2:3). Цитирует Хави Marca.

"Мне грустно. В дебюте встречи мы играли с некоторыми комплексами, думая о последних результатах. Тем не менее, когда мы избавились от них, то стали играть лучше".

"Я думаю, что мы на правильном пути, сегодня мы вернули в состав важных игроков. В общем, "Барселона" вылетела из Суперкубка Испании, зато избавилась от комплексов. Эта команда может конкурировать с кем угодно. В матче с "Реалом" мы долгое время доминировали".