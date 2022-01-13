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Хави: Барселона вылетела из Суперкубка Испании, зато избавилась от комплексов

Испания
(1 голосов)

Наставник на связи

Хави: Барселона вылетела из Суперкубка Испании, зато избавилась от комплексов

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Главный тренер каталонской "Барселоны" Хави Эрнандес прокомментировал итоги полуфинального поединка Суперкубка Испании против мадридского "Реала" (2:3). Цитирует Хави Marca.

"Мне грустно. В дебюте встречи мы играли с некоторыми комплексами, думая о последних результатах. Тем не менее, когда мы избавились от них, то стали играть лучше".

"Я думаю, что мы на правильном пути, сегодня мы вернули в состав важных игроков. В общем, "Барселона" вылетела из Суперкубка Испании, зато избавилась от комплексов. Эта команда может конкурировать с кем угодно. В матче с "Реалом" мы долгое время доминировали".

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В статье: Суперкубок Испании Хави Эрнандес Барселона Реал (Мадрид)
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Источник:
Marca

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Комментарии (2)
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Spokoyno (Київ)
13.01.2022 в 11:10
Можливо... Бо вийшли на полі не приреченими! Утім як ця битва ВІДХАРЬКУВАТИСЯ буде
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0
-2
Dr. House (Поділля)
13.01.2022 в 11:39
А Харків до чого тут?
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0
0


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