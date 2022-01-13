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Анчелотти – о победе Реала в полуфинале Суперкубка Испании: Барселона играла очень хорошо

Испания
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Папа Карло на связи

Анчелотти – о победе Реала в полуфинале Суперкубка Испании: Барселона играла очень хорошо

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Главный тренер мадридского "Реала" Карло Анчелотти прокомментировал итоги полуфинального поединка Суперкубка Испании против каталонской "Барселоны" (2:3). Цитирует Карло AS.

"Мы устали, но счастливы. Это была напряженная боевая игра. Как только мы повели в счете, наша эффективность упала. Мы заслуживаем того, чтобы быть впереди по итогам первого тайма, и, несмотря на невезение, мы сравняли счет. Второй тайм был равным. Мы хорошо используем контратаки, потому что у нас есть игроки с подходящими характеристиками".

"Барселона" играла очень хорошо. Это была очень важная игра для обеих команд. Может быть, не самая важная игра в мире, но все же. Игроки устали. Они приложили огромные физические усилия. Но мы смогли продержаться до конца. Более свежие игроки выступили хорошо. Карим? Он в порядке. Он получил удар по ноге. У него есть несколько дней, чтобы восстановиться к следующему матчу".

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В статье: Карло Анчелотти Суперкубок Испании Барселона Реал (Мадрид)
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Источник:
AS

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