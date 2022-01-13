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Ферран Торрес прокомментировал свой дебют за Барселону
Футболист рад этому
Twitter Fabrizio Romano
21-летний нападающий "Барселоны" Ферран Торрес прокомментировал свой дебют за клуб. Футболист вышел на поле в стартовом составе с "Реалом" в Суперкубке Испании и в перерыве был заменён. Мадридцы выиграли со счётом 3:2 по итогам дополнительного времени.
"Дебютировать за "Барселону" — повод для гордости. Теперь пришло время усердно работать и продолжать совершенствоваться. Это только начало", — написал Торрес в своём "твиттере".
Ранее стало известно, что каталонцам удалось зарегистрировать форварда, поэтому он сможет принимать участие в матчах сине-гранатовых.
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