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Ферран Торрес прокомментировал свой дебют за Барселону

Испания
(1 голосов)

Футболист рад этому

Ферран Торрес прокомментировал свой дебют за Барселону

Twitter Fabrizio Romano

Новина українською

21-летний нападающий "Барселоны" Ферран Торрес прокомментировал свой дебют за клуб. Футболист вышел на поле в стартовом составе с "Реалом" в Суперкубке Испании и в перерыве был заменён. Мадридцы выиграли со счётом 3:2 по итогам дополнительного времени.

"Дебютировать за "Барселону" — повод для гордости. Теперь пришло время усердно работать и продолжать совершенствоваться. Это только начало", — написал Торрес в своём "твиттере".

Ранее стало известно, что каталонцам удалось зарегистрировать форварда, поэтому он сможет принимать участие в матчах сине-гранатовых.

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В статье: Барселона Ферран Торрес
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Комментарии (3)
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ANESTEZIO (ВІННИЦЯ)
13.01.2022 в 18:56
Повторюсь: з цим трансфером на 55 млн лямів Барса попала в точку. В п'яту...)))
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sasha_lv (Львів)
13.01.2022 в 18:51
побільше Барсі таких Феранів,можно і дорожче....
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-4
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NORDOS
13.01.2022 в 18:31
як і очікувалося гравець 55млн не коштує
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+2
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