Ферран Торрес прокомментировал свой дебют за Барселону

21-летний нападающий "Барселоны" Ферран Торрес прокомментировал свой дебют за клуб. Футболист вышел на поле в стартовом составе с "Реалом" в Суперкубке Испании и в перерыве был заменён. Мадридцы выиграли со счётом 3:2 по итогам дополнительного времени.

"Дебютировать за "Барселону" — повод для гордости. Теперь пришло время усердно работать и продолжать совершенствоваться. Это только начало", — написал Торрес в своём "твиттере".

Ранее стало известно, что каталонцам удалось зарегистрировать форварда, поэтому он сможет принимать участие в матчах сине-гранатовых.