Барселона может продать Френки де Йонга, чтобы купить Холанда

Полузащитник "Барселоны" Френки де Йонг не в полной мере устраивает тренерский штаб, сообщает Marca. Уход голландца уже не кажется маловероятным, особенно на фоне планов подписать Холанда.

Сообщается, что хавбек не рассматривается как твердый игрок основного состава.

Продав 24-летнего нидерландца, "Барса" сможет выручить значительную сумму, и эти деньги пойдут на финансирование перехода форварда Эрлинга Холанда из "Боруссии" Дортмунд.

В этом сезоне де Йонг провел 24 матча за "сине-гранатовых", забил 1 гол и отдал 2 голевые передачи.