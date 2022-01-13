Испания - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Барселона может продать Френки де Йонга, чтобы купить Холанда
Видимо, в клубе растет слишком много крутых полузащитников
Фото: Getty Images / Автор: неизвестен
Полузащитник "Барселоны" Френки де Йонг не в полной мере устраивает тренерский штаб, сообщает Marca. Уход голландца уже не кажется маловероятным, особенно на фоне планов подписать Холанда.
Сообщается, что хавбек не рассматривается как твердый игрок основного состава.
Продав 24-летнего нидерландца, "Барса" сможет выручить значительную сумму, и эти деньги пойдут на финансирование перехода форварда Эрлинга Холанда из "Боруссии" Дортмунд.
В этом сезоне де Йонг провел 24 матча за "сине-гранатовых", забил 1 гол и отдал 2 голевые передачи.
Популярное сейчас
- (Анти) Герой футбольного дня. Андрей Ярмоленко
- Красотка дня. Очаровательная жена кандидата в сборную Украины из Днепра-1. ФОТО
- Заря подписала воспитанника Динамо, Шаран прибыл в Ужгород. Трансферный центр украинского футбола. LIVE
- Вратарь был в шоке! Василий Кравец забил невероятный гол за Спортинг Хихон
- Одноклубник Зинченко оказался в центре скандала с девушкой и тремя звездными любовницами. ФОТО
- Красотка дня. Невероятная жена футболиста сборной Украины хвастается формами на Мальдивах. ФОТО
Новости по теме
- 18:03 Зарубежные Названы претенденты на попадание в символическую сборную мира по версии ФИФА
- 17:50 Зарубежные Мбаппе и Холанд рвутся на авансцену, Роналду и Месси медленно уходят в закат. Аудиомнение #77
- 13:30 Зарубежные Мбаппе унижал Месси и вдохновлял Холанда, пока Роналду мирно дремал. Аудиомнение #69