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Барселона может продать Френки де Йонга, чтобы купить Холанда

Испания
Обновлено
(3 голосов)

Видимо, в клубе растет слишком много крутых полузащитников

Барселона может продать Френки де Йонга, чтобы купить Холанда

Фото: Getty Images / Автор: неизвестен

Новина українською

Полузащитник "Барселоны" Френки де Йонг не в полной мере устраивает тренерский штаб, сообщает Marca. Уход голландца уже не кажется маловероятным, особенно на фоне планов подписать Холанда.

Сообщается, что хавбек не рассматривается как твердый игрок основного состава.

Продав 24-летнего нидерландца, "Барса" сможет выручить значительную сумму, и эти деньги пойдут на финансирование перехода форварда Эрлинга Холанда из "Боруссии" Дортмунд.

В этом сезоне де Йонг провел 24 матча за "сине-гранатовых", забил 1 гол и отдал 2 голевые передачи.

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В статье: Боруссия (Дортмунд) Барселона Френки де Йонг Эрлинг Холанд
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Источник:
marca.com

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Комментарии (1)
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sasha_lv (Львів)
13.01.2022 в 18:58
ще і Люка-куплять на додачу Мбапе....
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