Рюдигер определился с будущим клубом

Защитник "Челси" Антонио Рюдигер решил остаться в клубе, после значительного прогресса в переговорах по новому контракту, сообщает журналист Bild Кристиан Фальк. После долгих недопониманий стороны, кажется, пришли к компромиссу.

TRUE✅ @ToniRuediger would like to stay at @ChelseaFC. After a first disappointing offer now Club and Player are in better talks @PSG_inside @realmadrid @FCBayern pic.twitter.com/rJFAqYhmOv