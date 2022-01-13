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Рюдигер определился с будущим клубом
Немец хочет остаться на Стэмфорд Бридж
Фото: Getty Images / Автор: неизвестен
Защитник "Челси" Антонио Рюдигер решил остаться в клубе, после значительного прогресса в переговорах по новому контракту, сообщает журналист Bild Кристиан Фальк. После долгих недопониманий стороны, кажется, пришли к компромиссу.
TRUE✅ @ToniRuediger would like to stay at @ChelseaFC. After a first disappointing offer now Club and Player are in better talks @PSG_inside @realmadrid @FCBayern pic.twitter.com/rJFAqYhmOv— Christian Falk (@cfbayern) January 12, 2022
В переговорах с "Челси" по поводу нового соглашения сначала были проблемы: Рюдигера разочаровало начальное предложение, но теперь ситуация улучшилась.
Ранее сообщалось, что футболиста в качестве свободного агента летом хотят подписать "ПСЖ", "Реал", "Бавария" и "Ювентус".
В текущем сезоне 28-летний защитник провел 28 матчей, забил 3 гола и отдал 4 голевые передачи. Transfermarkt оценивает немца в 35 миллионов евро.
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