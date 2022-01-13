Рюдигер определился с будущим клубом

Защитник "Челси" Антонио Рюдигер решил остаться в клубе, после значительного прогресса в переговорах по новому контракту, сообщает журналист Bild Кристиан Фальк. После долгих недопониманий стороны, кажется, пришли к компромиссу.

TRUE✅ @ToniRuediger would like to stay at @ChelseaFC. After a first disappointing offer now Club and Player are in better talks @PSG_inside @realmadrid @FCBayern pic.twitter.com/rJFAqYhmOv — Christian Falk (@cfbayern) January 12, 2022

В переговорах с "Челси" по поводу нового соглашения сначала были проблемы: Рюдигера разочаровало начальное предложение, но теперь ситуация улучшилась.

Ранее сообщалось, что футболиста в качестве свободного агента летом хотят подписать "ПСЖ", "Реал", "Бавария" и "Ювентус".

В текущем сезоне 28-летний защитник провел 28 матчей, забил 3 гола и отдал 4 голевые передачи. Transfermarkt оценивает немца в 35 миллионов евро.