  1. UA-Футбол ⚽
  2. Испания
  3. Через два дня финал Суперкубка Испании. Защитник Реала сдал положительный тест на COVID-19
В тренде
Испания
Испания

Испания - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Через два дня финал Суперкубка Испании. Защитник Реала сдал положительный тест на COVID-19

Испания
Обновлено
(1 голосов)

Плохие новости для Карло Анчелотти

Через два дня финал Суперкубка Испании. Защитник Реала сдал положительный тест на COVID-19

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Правый защитник мадридского "Реала" Дани Карвахаль инфицировался коронавирусом. Пресс-служба "меренг" сообщила, что 30-летний футболист сдал положительный тест на COVID-19.

В полуфинале Суперкубка Испании против каталонской "Барселоны" (3:2) Дани отыграл полный матч (12 января). Карвахаль не тренировался перед финалом турнира, также не занимался с командой Давид Алаба. Напомним, "Реал" сыграет с "Атлетиком" 16 января.

В текущей кампании Дани Карвахаль провел 17 матчей за "сливочных" во всех соревнованиях, забил 1 гол и отдал 1 результативную передачу.

Читайте такжеРеал додавил мотивированных каталонских заложников, а Интер – "армию" Юве. Аудиомнение #132

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Суперкубок Испании Атлетик (Бильбао) Реал (Мадрид) Даниэль Карвахаль коронавирус
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 4300 грн Играть
5 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...