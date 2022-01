Через два дня финал Суперкубка Испании. Защитник Реала сдал положительный тест на COVID-19

Правый защитник мадридского "Реала" Дани Карвахаль инфицировался коронавирусом. Пресс-служба "меренг" сообщила, что 30-летний футболист сдал положительный тест на COVID-19.

В полуфинале Суперкубка Испании против каталонской "Барселоны" (3:2) Дани отыграл полный матч (12 января). Карвахаль не тренировался перед финалом турнира, также не занимался с командой Давид Алаба. Напомним, "Реал" сыграет с "Атлетиком" 16 января.

????| Alaba (+ Carvajal with Covid) is not training. pic.twitter.com/NqA4nrFqLx