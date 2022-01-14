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Официально: Севилья подписала Корону
Его зовут Хесус, он мексиканец
Getty Images / Global Images Ukraine
Мексиканский полузащитник Хесус Корона, выступающий преимущественно на правом фланге, официально сменил клубную прописку. Пресс-служба "Севильи" сообщила о приобретении 29-летнего футболиста "Порту".
Корона защищал цвета "драконов" почти 7 сезонов. На португальских полях хавбек выиграл чемпионат, Кубок и Суперкубок страны, а еще зарекомендовал себя как блестящий ассистент. В кампании-2019/20 Корона отдал 21 результативную передачу за "Порту" во всех турнирах. В прошлом сезоне он оформил 13 ассистов.
Карьеру он начинал на родине в клубе "Монтеррей", после чего также выступал за "Твенте". За сборную Мексики Хесус отыграл 63 матча и забил 10 голов. Выиграл с "трехцветными" Золотой кубок КОНКАКАФ.
???????? El Tecatito ya es sevillista. ????#WeareSevilla #NuncaTeRindas— Sevilla Fútbol Club (@SevillaFC) January 14, 2022
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