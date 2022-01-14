Ла Лига обозначила Крым территорией России, но потом исправила свою ошибку

Испанская Ла Лига опубликовала на своем официальном сайте карту, указав Крым частью Российской Федерации. Карта была размещена на портале, чтобы продемонстрировать всех трансляторов турнира в мире.

Сначала на Крым в составе России обратили внимание болельщики, после чего к руководителю Ла Лиги Хавьеру Тебасу с просьбой внести изменения в графические материалы относительно границ страны обратилось посольство Украины в Испании. Посол Украины в Испании Сергей Погорельцев связался с Тебасом и назвал этот инцидент грубой ошибкой.

В итоге Ла Лига исправила карту и вернула Крым в состав Украины.

Вот как карта выглядела ранее:

А вот как выглядит сейчас: