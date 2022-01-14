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Ла Лига обозначила Крым территорией России, но потом исправила свою ошибку
В Испании оперативно отреагировало на данную ситуацию
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Испанская Ла Лига опубликовала на своем официальном сайте карту, указав Крым частью Российской Федерации. Карта была размещена на портале, чтобы продемонстрировать всех трансляторов турнира в мире.
Сначала на Крым в составе России обратили внимание болельщики, после чего к руководителю Ла Лиги Хавьеру Тебасу с просьбой внести изменения в графические материалы относительно границ страны обратилось посольство Украины в Испании. Посол Украины в Испании Сергей Погорельцев связался с Тебасом и назвал этот инцидент грубой ошибкой.
В итоге Ла Лига исправила карту и вернула Крым в состав Украины.
Вот как карта выглядела ранее:
А вот как выглядит сейчас:
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