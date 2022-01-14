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Ла Лига обозначила Крым территорией России, но потом исправила свою ошибку

Испания
Обновлено
(1 голосов)

В Испании оперативно отреагировало на данную ситуацию

Ла Лига обозначила Крым территорией России, но потом исправила свою ошибку

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Испанская Ла Лига опубликовала на своем официальном сайте карту, указав Крым частью Российской Федерации. Карта была размещена на портале, чтобы продемонстрировать всех трансляторов турнира в мире.

Сначала на Крым в составе России обратили внимание болельщики, после чего к руководителю Ла Лиги Хавьеру Тебасу с просьбой внести изменения в графические материалы относительно границ страны обратилось посольство Украины в Испании. Посол Украины в Испании Сергей Погорельцев связался с Тебасом и назвал этот инцидент грубой ошибкой.

В итоге Ла Лига исправила карту и вернула Крым в состав Украины.

Вот как карта выглядела ранее:

Ла Лига обозначила Крым территорией России, но потом исправила свою ошибку - изображение 1

А вот как выглядит сейчас:

Ла Лига обозначила Крым территорией России, но потом исправила свою ошибку - изображение 2
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В статье: Ла Лига
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Источник:
Tribuna

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Комментарии (2)
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Spokoynо (Київ)
14.01.2022 в 14:06
Скільки завгодно можна боротися з картинками, але від того Крим українським не стане Треба змиритись і жити далі
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-1
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таврия19752009 (симферополь)
14.01.2022 в 14:37
Только хотел написать ...халва
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