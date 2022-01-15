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Бензема: Сейчас это настоящий Винисиус. Я знаю, что внес свой вклад

Испания
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Француз помог бразильцу выйти на новый уровень

Бензема: Сейчас это настоящий Винисиус. Я знаю, что внес свой вклад

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Форвард мадридского "Реала" Карим Бензема поделился мыслями насчет взаемодействия с партнером по атаке Винисиусом.

"Я знаю, что внес свой вклад. Спросите у него. Сейчас он не тот игрок, которым был раньше.

Он делает то, что должен был делать долгое время, и его нельзя ни в чем обвинить. Он молодой игрок, он хорош. Я знал, что он способен на большее. Нужно было просто ему сказать. В двух-трех предложениях на поле, в двух-трех движениях я учу его, особенно тому, что нужно делать в последних 20 метрах перед воротами. Посмотрите на него прежнего, сейчас он более подвижен. Да, сейчас это настоящий Винисиус.

Никому не приходилось мне все это рассказывать. Я играл с самыми взрослыми, когда был маленьким. Я смотрел на них и учился быстрее. Я научился играть быстро, используя свою голову. Я анализирую игру своих партнеров", – сказал француз.

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В статье: Карим Бензема Реал (Мадрид) Винисиус Жуниор
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