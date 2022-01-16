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Севильское дерби остановлено из-за того, что фанат бросил игроку в голову палку
Матч сегодня доигран не будет
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
В рамках 1/8 Кубка Испании "Севилья" играет на выезде против "Бетиса".
На 39-й минуте встречи атакующий полузащитник хозяев Набиль Фекир сравнял счет. Футболисты "Бетиса" побежали праздновать взятие ворот соперника и в это время один с фанатов бросил в голову хавбека "Севильи" Жоана Жордана палку.
Арбитр встречи остановил игру и спустя несколько минут направил команды в подтрибунное помещение.
Официальный твиттер Кубка Испании выступал с заявлением, что поединок сегодня доигран не будет.
???? OFICIAL | Se suspende el partido de octavos de final de Copa del Rey entre el @RealBetis y el @SevillaFC.— RFEF (@rfef) January 15, 2022
➡️ La RFEF condena todo acto de violencia en los terrenos de juego. pic.twitter.com/uw6f77mfhO
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