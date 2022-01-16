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Севильское дерби остановлено из-за того, что фанат бросил игроку в голову палку

Испания
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Матч сегодня доигран не будет

Севильское дерби остановлено из-за того, что фанат бросил игроку в голову палку

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

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В рамках 1/8 Кубка Испании "Севилья" играет на выезде против "Бетиса".

На 39-й минуте встречи атакующий полузащитник хозяев Набиль Фекир сравнял счет. Футболисты "Бетиса" побежали праздновать взятие ворот соперника и в это время один с фанатов бросил в голову хавбека "Севильи" Жоана Жордана палку.

Арбитр встречи остановил игру и спустя несколько минут направил команды в подтрибунное помещение.

Севильское дерби остановлено из-за того, что фанат бросил игроку в голову палку - изображение 1
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Официальный твиттер Кубка Испании выступал с заявлением, что поединок сегодня доигран не будет.

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В статье: Кубок Испании Севилья Бетис (Севилья)
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