Кубок короля. Катастрофа в Севилье, Зидан взял пенальти, а Кравец и Милованов вылетели

Матчи 1/16 финала Кубка короля разбиты на несколько игровых дней. Сегодня прошла первая часть. "Валенсия" вступит в борьбу завтра, 16 января; "Атлетико" - 19 января; "Реал" и "Барселона" - 20 января.

"Мальорка" прошла в четвертьфинал Кубка впервые с 2012 года. "Эспаньол" создал даже больше моментов, но подвела реализация. "Киноварь" же не мазала. Счет открыл красивым штрафным с левой Таке Кубо; Абдон удвоил его замкнув навес с углового.

"Попугаи" отыграли один мяч благодаря элегантному забросу на Пуадо. Также у Серхи Гомеса был царский шанс забить второй на 97-й минуте, но он толком не попал по мячу. Не судьба, значит.

"Мальорка" - "Эспаньол" - 2:1

Голы: Кубо, 32 - Абдон, 60 - Пуадо, 62

"Мальорка": Роман - Коста, Вальент, Руссо, Оливан - Кубо (Ли Кан Ин, 82), де Галларета (Седлар, 90+4), Севилья (Батталья, 73), Дани Родригес - Ндиай (Антонио Санчес, 82), Абдон (Хоппе, 83)

"Эспаньол": Диего Лопес - Хиль (Морон, 67), Серхи Гомес, Кабрера, Педроса - Видаль, Баре (Морланес, 67), Дардер, Пуадо (Ву Лей, 90+1) - Димата (Мелендо, 46), де Томас

"Жирона" готова к Примере - это главный вывод матча. "Райо" прошел дальше, но, скорее, благодаря везению. Так-то игра была равна, и моментов каталонцы создали не меньше.

Пожалуй, решающими в матче стали два эпизода - во-первых, пенальти, отраженный Люкой Зиданом, а во-вторых отмененный из-за микроскопичного офсайда гол "Жироны" в концовке. Огненное зрелище! Кто не видел - гляньте хотя бы обзор.

"Жирона" (II) - "Райо Вальекано" - 1:2

Голы: Эспиноса, 26 - Гвардиола, 45+1, 48

"Райо Вальекано": Зидан - Балью, Марио Суарес, Катена, Фран Гарсия - Валентин (Трехо, 74), Сисс - Паласон, Комесанья, Бебе (Мартин, 74) - Гвардиола (Фалькао, 81)

"Кадис" добрался до четвертьфинала Кубка четвертый раз в своей истории и впервые с 2006 года. Удивительный результат на фоне выступлений команды в Примере, где она выиграла 2 из 20 последних встреч.

Судя по составу, "Кадису" не больно и нужен был Кубок, но у Хихона не хватило сил этим воспользоваться. Уже во втором тайме южане выпустили основных - и так игра перетекла в серию пенальти, где "Спортинг" смазал два первых удара.

Третьим, к слову, подошел бить наш Василий Кравец - и забил в ближний угол. Увы, для Хихона было уже поздно. Еще один украинец Богдан Милованов игру смотрел со скамейки.

"Спортинг Хихон" (II) - "Кадис" - 0:0 (по пенальти 2:4)

"Кадис": Хиль - Парра, Чуст, Ароян, Арсамендия - Алехо (Фали Хименес, 61), Бастида (Алекс, 77), Феде (Сальви, 61), Альваро Хименес (Переа, 77) - Андоне (Негредо, 61), Собрино

Главный матч вечера завершился катастрофой, хотя начиналось все замечательно. Папу Гомес открыл счет классным ударом с линии штрафной, но как ответил Фекир! Набиль напомнил, почему "Ливерпуль" был готов платить за него 70 млн, закрутив мяч в девятку с углового.

В момент абсолютного счастье у кого-то из фанатов "Бетиса" отказали мозги, и он бросил в игрока "Севильи" Жоана Жордана какой-то непонятный предмет продолговатой формы. Хавбек моментально упал, попросил помощь. Арбитр остановил матч, и доигрывать его уже не стали - игроки гостей отказались выходить на поле.

Похоже, нас ждет либо переигровка (мало шансов), либо техническое поражение "Бетису" (это вероятнее). Грустно.

"Бетис" - "Севилья" - 1:1 (остановлен)

Голы: Фекир, 39 - Папу Гомес, 35

"Бетис": Силва - Бельерин, Песселья, Эдгар Гонсалес, Алекс Морено - Гвидо Родригес, Карвалью - Каналес, Фекир, Хуанми - Борха Иглесиас

"Севилья": Пастор - Монтьель, Гудель, Диего Карлос, Рекик - Оливер, Жордан, Ракитич - Окампос, Рафа Мир, Папу Гомес