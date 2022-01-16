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Приостановленный матч Бетис – Севилья будет доигран без болельщиков

Испания
(2 голосов)

Выбрали оптимальное наказание

Приостановленный матч Бетис – Севилья будет доигран без болельщиков

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Футбольная Федерация Испании вынесла свой приговор на счет прерванного матча 1/8 финала Кубка Испании между "Бетисом" и "Севильей". Поединок будет доигран, однако пройдет за закрытыми дверями.

Матч начнется с 39 минуты – именно на такой он был приостановлен из-за проделок фанатов. Свисток возобновления встречи запланирован на сегодня, 16 января, в 16:00.

О наказании в документе ФФИ ни в одном из клубов речь не идет. Пока было решено только возобновить матч.

Напомним, что в конце первого тайма во время празднования гола "Бетиса" один из болельщиков с трибун попал палкой в ​​полузащитника "Севильи" Хоана Хордана.

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В статье: Кубок Испании Севилья Бетис (Севилья)
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Источник:
rfef.es

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