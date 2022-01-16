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Приостановленный матч Бетис – Севилья будет доигран без болельщиков
Выбрали оптимальное наказание
Getty Images/Global Images Ukraine
Футбольная Федерация Испании вынесла свой приговор на счет
Матч начнется с 39 минуты – именно на такой он был приостановлен из-за проделок фанатов. Свисток возобновления встречи запланирован на сегодня, 16 января, в 16:00.
О наказании в документе ФФИ ни в одном из клубов речь не идет. Пока было решено только возобновить матч.
Напомним, что в конце первого тайма во время празднования гола "Бетиса" один из болельщиков с трибун попал палкой в полузащитника "Севильи" Хоана Хордана.
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