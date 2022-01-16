Приостановленный матч Бетис – Севилья будет доигран без болельщиков

Футбольная Федерация Испании вынесла свой приговор на счет прерванного матча 1/8 финала Кубка Испании между "Бетисом" и "Севильей" . Поединок будет доигран, однако пройдет за закрытыми дверями.

Матч начнется с 39 минуты – именно на такой он был приостановлен из-за проделок фанатов. Свисток возобновления встречи запланирован на сегодня, 16 января, в 16:00.

О наказании в документе ФФИ ни в одном из клубов речь не идет. Пока было решено только возобновить матч.

Напомним, что в конце первого тайма во время празднования гола "Бетиса" один из болельщиков с трибун попал палкой в ​​полузащитника "Севильи" Хоана Хордана.