Реал - Атлетик | Онлайн Суперкубка Испании | Аудио

Реал Атлетик онлайн-трансляция матча Суперкубка Испании будет на нашем YouTube канале в аудио формате. Начало стрима в воскресенье, 16 января, в 20:30 по киевскому времени.

Альтернативный комментарий или звук для тех, кто не сможет просмотреть поединок.

Атлетик уступил в трех последних матчах Реалу, однако год назад в полуфинале Суперкубка победила именно команда из Бильбао! К слову, действующим обладателем почетного трофея является Атлетик. Очевидно, что Карло Анчелотти серьезно отнесется к мини-турниру, ведь захочет взять первый кубок после своего возвращения в Мадрид. Выйдет ли?

Комментатор матча – Александр Рыженко

Режиссер трансляции – Александр Рыженко