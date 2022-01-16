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Реал - Атлетик | Онлайн Суперкубка Испании | Аудио
Команда из Бильбао защищает трофей
Реал Атлетик онлайн-трансляция матча Суперкубка Испании будет на нашем YouTube канале в аудио формате. Начало стрима в воскресенье, 16 января, в 20:30 по киевскому времени.
Альтернативный комментарий или звук для тех, кто не сможет просмотреть поединок.
Атлетик уступил в трех последних матчах Реалу, однако год назад в полуфинале Суперкубка победила именно команда из Бильбао! К слову, действующим обладателем почетного трофея является Атлетик. Очевидно, что Карло Анчелотти серьезно отнесется к мини-турниру, ведь захочет взять первый кубок после своего возвращения в Мадрид. Выйдет ли?
Комментатор матча – Александр Рыженко
Режиссер трансляции – Александр Рыженко
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