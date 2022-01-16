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Барселона хочет отозвать предложение Дембеле по новому контракту и перестать выпускать игрока на поле

Испания
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(2 голосов)

Усман немного утомил руководство клуба

Барселона хочет отозвать предложение Дембеле по новому контракту и перестать выпускать игрока на поле

Фото: Getty Images / Автор: неизвестен

Новина українською

"Барселона" приготовилась к радикальным действиям, связанных с отказом вингера Усмана Дембеле продлевать контракт, истекающий летом.

Первым делом клуб собирается отозвать свое предложение игроку, чтобы он уже не смог передумать. Затем "Барса" хочет срочно снизить сумму отступных за Дембеле, которая равна 500 миллионам евро, чтобы заинтересовать клубы в покупке француза.

Если же футболист не покинет команду в январе, "Барселона" рассматривает возможность не выпускать его на поле до конца сезона. Клуб хочет показать, что требует к себе уважения, и создать прецедент на случай возникновения таких ситуаций в будущем.

Ранее уже было известно, что Дембеле требовал 200 млн евро на пять лет и отказался от условий, предложенных каталонским клубом.

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В статье: Барселона Хави Усман Дембеле
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Источник:
Diario Sport

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Комментарии (1)
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Медведь с балалайкой (Харьков)
16.01.2022 в 16:09
Этот сбитый летчик вообще охренел, 40 лямов в год ... Ладно еще Месси, но не это ж чмо обделавшееся
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