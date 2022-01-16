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Челси и Манчестер Юнайтед попытаются переманить защитника Барселоны

Испания
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Игрок имеет сразу два варианта

Челси и Манчестер Юнайтед попытаются переманить защитника Барселоны

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Сразу два английских клуба претендуют на уругвайского защитника "Барселоны" Рональда Араухо. Это "Челси" и "Манчестер Юнайтед". Обе команды уже в курсе контрактной ситуации футболиста.

Как известно, "Барселона" и Араухо пока не договорились об условиях нового контракта. 22-летний игрок хочет продлить соглашение с клубом, однако рассчитывает на повышение зарплаты. В этой ситуации английские команды видят возможность переманить футболиста, предложив более выгодные условия.

Защитник присоединился к "сине-гранатовым" в 2018 году из "Бостон Ривер". В текущем сезоне на счету Рональда 15 матчей в Ла Лиге и два гола.

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В статье: Челси (Лондон) Манчестер Юнайтед Рональд Араухо
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Источник:
Marca

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Комментарии (1)
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Барселиниус (землянин)
16.01.2022 в 18:44
Интересуют только деньги? Вали нах тогда значит из Барсы. Мало ему блъ..
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