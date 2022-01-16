Челси и Манчестер Юнайтед попытаются переманить защитника Барселоны

Сразу два английских клуба претендуют на уругвайского защитника "Барселоны" Рональда Араухо. Это "Челси" и "Манчестер Юнайтед". Обе команды уже в курсе контрактной ситуации футболиста.

Как известно, "Барселона" и Араухо пока не договорились об условиях нового контракта. 22-летний игрок хочет продлить соглашение с клубом, однако рассчитывает на повышение зарплаты. В этой ситуации английские команды видят возможность переманить футболиста, предложив более выгодные условия.

Защитник присоединился к "сине-гранатовым" в 2018 году из "Бостон Ривер". В текущем сезоне на счету Рональда 15 матчей в Ла Лиге и два гола.