Испания - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Анчелотти - перед матчем за Суперкубок: Наш подход будет отличаться от того, что был в полуфинале
Тренер уже имеет план
Getty Images / Global Images Ukraine
Наставник "Реала" Карло Анчелотти дал комментарий перед игрой с "Атлетиком" в финале Суперкубка Испании:
"У "Атлетика" есть целый ряд сильных качеств, включая игру в обороне, организованность, высокий темп игры, умелую работу при стандартных положениях. Мы должны держать это в уме. И наш подход будет отличаться от того, что был в полуфинале против "Барсы".
Я очень рад, что сейчас наступил такой волнительный период. Дойти до финала – это всегда особенное событие, а уж во главе "Реала" – тем более. Но эта команда привычна к подобным матчам и моментам", – сказал Анчелотти.
Напомним, матч за Суперкубок Испании между "Реалом" и "Атлетиком" состоится сегодня в 20:30 по киевскому времени.
Популярное сейчас
- Официально: Новака Джоковича депортируют из Австралии
- Увольнение Шевченко, Русин переходит в Черноморец. Трансферный центр украинского футбола. LIVE
- Эвертон уволил Бенитеса – Источник
- Реал пятый раз кряду победил Барсу и вышел в финал Суперкубка
- Одноклубник Зинченко оказался в центре скандала с девушкой и тремя звездными любовницами. ФОТО
- Красотка дня. Невероятная жена футболиста сборной Украины хвастается формами на Мальдивах. ФОТО