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Анчелотти - перед матчем за Суперкубок: Наш подход будет отличаться от того, который был в полуфинале
Тренер уже имеет план
Getty Images / Global Images Ukraine
Наставник "Реала" Карло Анчелотти дал комментарий перед игрой с "Атлетиком" в финале Суперкубка Испании:
"У "Атлетика" есть целый ряд сильных качеств, включая игру в обороне, организованность, высокий темп игры, умелую работу при стандартных положениях. Мы должны держать это в уме. И наш подход будет отличаться от того, что был в полуфинале против "Барсы".
Я очень рад, что сейчас наступил такой волнительный период. Дойти до финала – это всегда особенное событие, а уж во главе "Реала" – тем более. Но эта команда привычна к подобным матчам и моментам", – сказал Анчелотти.
Напомним, матч за Суперкубок Испании между "Реалом" и "Атлетиком" состоится сегодня в 20:30 по киевскому времени.
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