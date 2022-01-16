Анчелотти - перед матчем за Суперкубок: Наш подход будет отличаться от того, который был в полуфинале

Наставник "Реала" Карло Анчелотти дал комментарий перед игрой с "Атлетиком" в финале Суперкубка Испании:

"У "Атлетика" есть целый ряд сильных качеств, включая игру в обороне, организованность, высокий темп игры, умелую работу при стандартных положениях. Мы должны держать это в уме. И наш подход будет отличаться от того, что был в полуфинале против "Барсы".

Я очень рад, что сейчас наступил такой волнительный период. Дойти до финала – это всегда особенное событие, а уж во главе "Реала" – тем более. Но эта команда привычна к подобным матчам и моментам", – сказал Анчелотти.