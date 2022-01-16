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Анчелотти - перед матчем за Суперкубок: Наш подход будет отличаться от того, который был в полуфинале

Испания
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Тренер уже имеет план

Анчелотти - перед матчем за Суперкубок: Наш подход будет отличаться от того, который был в полуфинале

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Наставник "Реала" Карло Анчелотти дал комментарий перед игрой с "Атлетиком" в финале Суперкубка Испании:

"У "Атлетика" есть целый ряд сильных качеств, включая игру в обороне, организованность, высокий темп игры, умелую работу при стандартных положениях. Мы должны держать это в уме. И наш подход будет отличаться от того, что был в полуфинале против "Барсы".

Я очень рад, что сейчас наступил такой волнительный период. Дойти до финала – это всегда особенное событие, а уж во главе "Реала" – тем более. Но эта команда привычна к подобным матчам и моментам", – сказал Анчелотти.

Напомним, матч за Суперкубок Испании между "Реалом" и "Атлетиком" состоится сегодня в 20:30 по киевскому времени.

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В статье: Карло Анчелотти Суперкубок Испании Атлетик (Бильбао) Реал (Мадрид)
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Источник:
Сайт ФК "Реал"

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