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Реал - Атлетик: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция

Испания
(2 голосов)

Первый трофей года в Испании

Реал - Атлетик: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция

Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Gonzalo Arroyo Moreno

UA-Футбол
Новина українською

Вы будете удивлены, но защищает трофей в этом финале как раз команда из Бильбао. В прошлом сезоне "Атлетик" в полуфинале выбил "Реал", а в решающем поединке справился с "Барселоной". В этом году каталонцев выбил "королевский клуб", а "Атлетик" прошёл почти тёзок из "Атлетико". За шесть последних лет в очных матчах почти всегда побеждал "Реал". Победа в Бильбао уехала только один раз - как раз в игре за Суперкубок.

Если у вас не видно плеер выше, нажмите здесь.

Трансляция этого и других матчей доступна, если вы является пользователем сервиса MEGOGO и у вас есть подписка "Максимальная" или "Спорт". Если вы уже залогинены на MEGOGO, повторно вводить свой пароль не нужно.

При этом вы можете оформить подписку, зарегистрировавшись на MEGOGO сразу через плеер. Первые 30 дней подписки "Максимальная" будут стоить всего 29 гривен, далее – 299 грн в месяц. Подписка "Спорт" - 199 грн в месяц.

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В статье: Атлетик (Бильбао) Реал (Мадрид)
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