Реал - Атлетик: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция

Вы будете удивлены, но защищает трофей в этом финале как раз команда из Бильбао. В прошлом сезоне "Атлетик" в полуфинале выбил "Реал", а в решающем поединке справился с "Барселоной". В этом году каталонцев выбил "королевский клуб", а "Атлетик" прошёл почти тёзок из "Атлетико". За шесть последних лет в очных матчах почти всегда побеждал "Реал". Победа в Бильбао уехала только один раз - как раз в игре за Суперкубок.

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