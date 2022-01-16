Испания - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Реал - Атлетик: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция
Первый трофей года в Испании
Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Gonzalo Arroyo Moreno
Вы будете удивлены, но защищает трофей в этом финале как раз команда из Бильбао. В прошлом сезоне "Атлетик" в полуфинале выбил "Реал", а в решающем поединке справился с "Барселоной". В этом году каталонцев выбил "королевский клуб", а "Атлетик" прошёл почти тёзок из "Атлетико". За шесть последних лет
Если у вас не видно плеер выше, нажмите здесь.
Трансляция этого и других матчей доступна, если вы является пользователем сервиса MEGOGO и у вас есть подписка "Максимальная" или "Спорт". Если вы уже залогинены на MEGOGO, повторно вводить свой пароль не нужно.
При этом вы можете оформить подписку, зарегистрировавшись на MEGOGO сразу через плеер. Первые 30 дней подписки "Максимальная" будут стоить всего 29 гривен, далее – 299 грн в месяц. Подписка "Спорт" - 199 грн в месяц.
Популярное сейчас
- Шахтер: Коноплянка занимается поисками нового клуба
- Шахтер представил еще одного бразильца
- Шаран: Я решил дать Селезневу шанс
- Реал пятый раз кряду победил Барсу и вышел в финал Суперкубка
- Одноклубник Зинченко оказался в центре скандала с девушкой и тремя звездными любовницами. ФОТО
- Цитаишвили: Хочу в 2022 досконально выучить историю Грузии. Начал с кухни
Новости по теме
- 01:35 Прогнозы на футбол Реал Мадрид - Атлетик. Анонс и прогноз матча за Суперкубок Испании на 16.01.2022
- 11:38 Зарубежные Второй матч Миколенко и экзамен для Малиновского. Какой футбол смотреть на выходных
- 11:59 Зарубежные Через два дня финал Суперкубка Испании. Защитник Реала сдал положительный тест на COVID-19