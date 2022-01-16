Модрич стал самым возрастным автором гола в истории Суперкубка Испании

В финале Суперкубка Испании мадридский "Реал" побеждает "Атлетик".

Первый гол в этом поединке записал на свой счет капитан "сливочных" Лука Модрич - хорват поразил ворота команды из Бильбао на 38-й минуте встречи, ударом с линии штрафной площадки.

Таким образом, полузащитник мадридцев стал самым возрастным автором гола в истории Суперкубка Испании - 36 лет и 129 дней.