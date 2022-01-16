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Модрич стал самым возрастным автором гола в истории Суперкубка Испании
Лука отметился голом в ворота "Атлетика"
Фото - Getty Images
В финале Суперкубка Испании мадридский "Реал" побеждает "Атлетик".
Первый гол в этом поединке записал на свой счет капитан "сливочных" Лука Модрич - хорват поразил ворота команды из Бильбао на 38-й минуте встречи, ударом с линии штрафной площадки.
Таким образом, полузащитник мадридцев стал самым возрастным автором гола в истории Суперкубка Испании - 36 лет и 129 дней.
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Источник:Twitter MisterChip
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