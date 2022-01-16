  1. UA-Футбол ⚽
  2. Испания
  3. Модрич стал самым возрастным автором гола в истории Суперкубка Испании
В тренде
Испания
Испания

Испания - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Модрич стал самым возрастным автором гола в истории Суперкубка Испании

Испания
(1 голосов)

Лука отметился голом в ворота "Атлетика"

Модрич стал самым возрастным автором гола в истории Суперкубка Испании

Фото - Getty Images

Новина українською

В финале Суперкубка Испании мадридский "Реал" побеждает "Атлетик".

Первый гол в этом поединке записал на свой счет капитан "сливочных" Лука Модрич - хорват поразил ворота команды из Бильбао на 38-й минуте встречи, ударом с линии штрафной площадки.

Таким образом, полузащитник мадридцев стал самым возрастным автором гола в истории Суперкубка Испании - 36 лет и 129 дней.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Лука Модрич Суперкубок Испании Атлетико (Мадрид) Реал (Мадрид)
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
Twitter MisterChip

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 4300 грн Играть
5 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...