Перес: Модрич достоин выиграть еще один "Золотой мяч"

Президент мадридского "Реала" Флорентино Перес поделился мыслями после победы над "Атлетиком" в финале Суперкубка Испании

"Модрич и Куртуа – лучшие футболисты мира на своих позициях. Лука находится в завидной форме и достоин выиграть еще один "Золотой мяч", – сказал Перес.

Хорватский хавбек открыл счет в этой игре и стал самым возрастным автором забитого мяча в истории данного турнира.