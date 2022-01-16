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Перес: Модрич достоин выиграть еще один "Золотой мяч"

Испания
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Президент доволен после победы в Суперкубке

Перес: Модрич достоин выиграть еще один "Золотой мяч"

Real

Новина українською

Президент мадридского "Реала" Флорентино Перес поделился мыслями после победы над "Атлетиком" в финале Суперкубка Испании

"Модрич и Куртуа – лучшие футболисты мира на своих позициях. Лука находится в завидной форме и достоин выиграть еще один "Золотой мяч", – сказал Перес.

Хорватский хавбек открыл счет в этой игре и стал самым возрастным автором забитого мяча в истории данного турнира.

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В статье: Лука Модрич Атлетик (Бильбао) Флорентино Перес Тибо Куртуа Реал (Мадрид)
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