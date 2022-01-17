Испания - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Юный полузащитник Атлетика намекнул на игру рукой у защитника Реала в финале Суперкубка Испании
А что думаете вы? Пишите в комментариях
Getty Images / Global Images Ukraine
Полузащитник клуба "Атлетик" (Бильбао) Ойан Сансет намекнул в своем Твиттере на тот факт, что главный арбитр не назначил 11-метровый удар в ворота Тибо Куртуа в матче за Суперкубок Испании против "Реала" (0:2).
Эпизод, который имеет в виду 21-летний Сансет, произошел на 12-й минуте встречи. Иньяки Уильямс пробил и снаряд угодил в Давида Алабу. Главный судья Сесар Сото Градо не зафиксировал нарушение правил со стороны австрийца. Ойан поделился раскадровкой момента и несколькими эмодзи:
????????????????♂️????????♂️ pic.twitter.com/HcOzKpagPM— Oihan Sancet (@oihan_15) January 16, 2022
Сансет – воспитанник клубов "Осасуна" и "Атлетик". В текущем сезоне Ойан сыграл в 20 матчах во всех турнирах, забил 4 гола и записал в свой актив 3 результативные передачи.
Популярное сейчас
- Стало известно, почему Динамо отправилось в Испанию без нескольких игроков основы
- Вест Хэм - Лидс 2:3. Видео голов и обзор матча
- У Миколенко будет новый тренер, Коноплянка уходит из Шахтера. Главные новости за 16 января
- Реал Мадрид - обладатель Суперкубка Испании-2022!
- Одноклубник Зинченко оказался в центре скандала с девушкой и тремя звездными любовницами. ФОТО
- Красотка дня. Невероятная жена футболиста сборной Украины хвастается формами на Мальдивах. ФОТО