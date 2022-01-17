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Юный полузащитник Атлетика намекнул на игру рукой у защитника Реала в финале Суперкубка Испании

Испания
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Юный полузащитник Атлетика намекнул на игру рукой у защитника Реала в финале Суперкубка Испании

Getty Images / Global Images Ukraine

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Полузащитник клуба "Атлетик" (Бильбао) Ойан Сансет намекнул в своем Твиттере на тот факт, что главный арбитр не назначил 11-метровый удар в ворота Тибо Куртуа в матче за Суперкубок Испании против "Реала" (0:2).

Эпизод, который имеет в виду 21-летний Сансет, произошел на 12-й минуте встречи. Иньяки Уильямс пробил и снаряд угодил в Давида Алабу. Главный судья Сесар Сото Градо не зафиксировал нарушение правил со стороны австрийца. Ойан поделился раскадровкой момента и несколькими эмодзи:

Сансет – воспитанник клубов "Осасуна" и "Атлетик". В текущем сезоне Ойан сыграл в 20 матчах во всех турнирах, забил 4 гола и записал в свой актив 3 результативные передачи.

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В статье: Давид Алаба Суперкубок Испании Атлетико (Мадрид) Реал (Мадрид) Ойан Сансет
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