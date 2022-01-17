Флорентино Перес: Мадридизм присутствует во всех уголках мира. У Реала началась новая эра

Президент мадридского "Реала" Флорентино Перес прокомментировал победу "меренг" в финале Суперкубка Испании против "Атлетика" (2:0). Цитирует Переса AS.

"Это был типичный финальный матч. Обе команды хотели победить. Я также поздравляю "Атлетик", который провел хороший поединок. Мы внесли некоторые изменения. Это новая эра для "Реала", с новым тренером. Мы изменили защиту, это приносит дивиденды. Рады и оптимистичны в отношении курса, по которому движемся".

"Марсело? Он великий, легенда клуба. Я рад, что ему аплодировали стоя. Куртуа и Модрич – лучшие в мире на своих позициях. Лука пребывает в завидной форме".