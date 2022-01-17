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Флорентино Перес: Мадридизм присутствует во всех уголках мира. У Реала началась новая эра

Испания
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Босс считает, что ни у кого нет такой армии болельщиков

Флорентино Перес: Мадридизм присутствует во всех уголках мира. У Реала началась новая эра

Getty Images / Global Images Ukraine

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Президент мадридского "Реала" Флорентино Перес прокомментировал победу "меренг" в финале Суперкубка Испании против "Атлетика" (2:0). Цитирует Переса AS.

"Это был типичный финальный матч. Обе команды хотели победить. Я также поздравляю "Атлетик", который провел хороший поединок. Мы внесли некоторые изменения. Это новая эра для "Реала", с новым тренером. Мы изменили защиту, это приносит дивиденды. Рады и оптимистичны в отношении курса, по которому движемся".

"Марсело? Он великий, легенда клуба. Я рад, что ему аплодировали стоя. Куртуа и Модрич – лучшие в мире на своих позициях. Лука пребывает в завидной форме".

"Я праздную свое 60-летие членства в клубе. Я придерживаюсь того же курса, что и Сантьяго Бернабеу. Я считаю, что мадридизм присутствует во всех уголках мира. "Реал" – клуб с самым большим количеством болельщиков".

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В статье: Суперкубок Испании Атлетик (Бильбао) Флорентино Перес Реал (Мадрид)
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Источник:
AS

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