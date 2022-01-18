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Агент Дембеле: Барселона не ведет переговоры, только угрожает. С нами давление не сработает
Новые детали контрактной канители француза
Фото: Getty Images / Автор: неизвестен
Агент полузащитника "Барселоны" Усмана Дембеле Мусса Сиссоко рассказал подробности процесса переговоров с клубом о продлении контракта его клиента. "Да, у нас высокие требования, но решение Усмана зависит не от денег", – приводит его слова RMC Sport.
"С такими людьми, как мы, давление не сработает. Возможно, это работает с агентами, которые дружат с "Барселоной". В моем случае это не так, я защищаю интересы своего игрока.
Мы здесь не для того, чтобы разжигать споры в социальных сетях. Но правду нужно сказать. Да, у нас высокие требования, но мы уже доказали, что решение Усмана о продолжении карьеры зависит не от денег, иначе бы его здесь не было.
Если бы "Барселона" хотела вести переговоры, она бы попыталась сесть с нами за стол переговоров. Но с их стороны нет никаких переговоров, только угрозы, что он больше не будет играть за эту команду. А это запрещено. Мы будем защищать права Усмана, если потребуется.
Мы не знаем, что будем делать, ничего еще не решено. Но "Барселона" теряет Усмана. С самого начала мы показали, что хотим обсуждать контракт – конечно, выдвинув свои условия. Но мы не закрывали дверь", – сказал Сиссоко.
Ранее сообщалось, что главный тренер команды Хави был шокирован требованиями француза по заработной плате. "Барселона" намеревается продлить контракт только с условием понижения заработной платы со стороны игрока.
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