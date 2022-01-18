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Агент Дембеле: Барселона не ведет переговоры, только угрожает. С нами давление не сработает

Испания
(4 голосов)

Новые детали контрактной канители француза

Агент Дембеле: Барселона не ведет переговоры, только угрожает. С нами давление не сработает

Фото: Getty Images / Автор: неизвестен

Новина українською

Агент полузащитника "Барселоны" Усмана Дембеле Мусса Сиссоко рассказал подробности процесса переговоров с клубом о продлении контракта его клиента. "Да, у нас высокие требования, но решение Усмана зависит не от денег", – приводит его слова RMC Sport.

"С такими людьми, как мы, давление не сработает. Возможно, это работает с агентами, которые дружат с "Барселоной". В моем случае это не так, я защищаю интересы своего игрока.

Мы здесь не для того, чтобы разжигать споры в социальных сетях. Но правду нужно сказать. Да, у нас высокие требования, но мы уже доказали, что решение Усмана о продолжении карьеры зависит не от денег, иначе бы его здесь не было.

Если бы "Барселона" хотела вести переговоры, она бы попыталась сесть с нами за стол переговоров. Но с их стороны нет никаких переговоров, только угрозы, что он больше не будет играть за эту команду. А это запрещено. Мы будем защищать права Усмана, если потребуется.

Мы не знаем, что будем делать, ничего еще не решено. Но "Барселона" теряет Усмана. С самого начала мы показали, что хотим обсуждать контракт – конечно, выдвинув свои условия. Но мы не закрывали дверь", – сказал Сиссоко.

Ранее сообщалось, что главный тренер команды Хави был шокирован требованиями француза по заработной плате. "Барселона" намеревается продлить контракт только с условием понижения заработной платы со стороны игрока.

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В статье: Барселона Хави Мусса Сиссоко Усман Дембеле
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Источник:
rmcsport.bfmtv.com

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Комментарии (12)
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Algrab (Костопiль)
18.01.2022 в 20:20
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0
0
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Buffyslayer96 (Sunnydail)
18.01.2022 в 19:36
Гоните в шею этих хитроопых чертей. Я б ему и зарплату хрен бы платил, и отправил в Барсу Б играть, а потом по истечению контракта выгнал нахрен.
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+1
0
sasha_lv (Львів)
18.01.2022 в 19:49
шкода,шо ти не в керівництві Барси... трансферний бан був забезпечений....
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+2
0
avatar
Spokoyno (Київ)
18.01.2022 в 19:23
ТАК ЦЕ ВЖЕ БУЛО Десь так він покидав попередній клуб! А що він показав у Барселоні
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+1
-2
avatar
Барселиниус (землянин)
18.01.2022 в 19:04
Та пошли вы нах.уй, обезьяны ё@анные. Падаль черножопая бль..
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+2
-2
sasha_lv (Львів)
18.01.2022 в 19:17
ляпотаааа...... як приємно наблюдати за вибухами пєрдаков аналонців....
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+2
0
avatar
Buffyslayer96 (Sunnydail)
18.01.2022 в 19:37
Тебе больше заняться нечем-наблюдай! Чем бы дитя не тешилось.....
0
-1
sasha_lv (Львів)
18.01.2022 в 19:40
иди мимо,лишєнєц...
+1
0
sasha_lv (Львів)
18.01.2022 в 18:52
Молодці,доїть і далі фк банкрот,в народі- аналону
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+3
0
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Барселиниус (землянин)
18.01.2022 в 19:07
Та банан им в ж0пу, а не контракт на их условиях. Макаки хитрожопые..
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+2
-2
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Buffyslayer96 (Sunnydail)
18.01.2022 в 19:38
Никто с этими обрыганами не будет ничего заключать,тпошли они в трещину
+1
-1
sasha_lv (Львів)
18.01.2022 в 19:45
да,тема жоп і тріщин не розкрита....
+1
0


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