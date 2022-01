Примера. Бетис растоптал Алавес, феноменальная развязка в Кадисе

Победа в скандальном севильском дерби, растянувшемся на два дня, явно придала "Бетису" новых сил. Сегодня зелено-белые играли на таком кураже, что любо-дорого смотреть.

У "Алавеса" не было ни мяча, ни голевых моментов - ничего. Со старта на поле была только одна команда, и она забивала много и со вкусом.

Первый мяч Борхи Иглесиаса - выдающийся удар головой с отклонением; гол Каналеса - проход и крученый удар в самую девятку; третий гол перепуганные гости привезли себе сами - пасом назад вывели на ворота "Панду" - и тот не смазал.

12 - Juanmi ???????? has scored 12 goals in #LaLiga this season, his highest tally in a single season in his career in the competition (11 for Real Sociedad in 2016/17 campaign). Uncontrolled#RealBetisAlavés #BetisDay pic.twitter.com/Lr0KUw85Xz