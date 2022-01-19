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Алвес: Подписал бы я на месте боссов контракт с 38-летним? Только если его зовут Златан, Лео или Криштиану
И себя бразилец тоже не забыл
Getty Images / Global Images Ukraine
Защитник каталонской "Барселоны" и сборной Бразилии Дани Алвес прокомментировал подписание трудового договора с "сине-гранатовыми" в эфире Catalunya Radio. Цитирует игрока Marca.
"Подписал бы я контракт с 38-летним игроком? Я бы, наверное, колебался, если бы только его не звали Дани Алвес, Криштиану Роналду, Лионель Месси или Златан Ибрагимович. Это парни, которые не хотят, чтобы другие люди говорили им, когда именно они должны уйти на пенсию".
"Было бы неплохо, если бы Месси тоже завершил свою карьеру игрока здесь, в "Барселоне". Для Лионеля это был бы отличным подарок, клуб мог бы об этом позаботиться. Год или два уйдет на то, чтобы "Барселона", в которую мы все были влюблены, вернулась".
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