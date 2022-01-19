Алвес: Подписал бы я на месте боссов контракт с 38-летним? Только если его зовут Златан, Лео или Криштиану

Защитник каталонской "Барселоны" и сборной Бразилии Дани Алвес прокомментировал подписание трудового договора с "сине-гранатовыми" в эфире Catalunya Radio. Цитирует игрока Marca.

"Подписал бы я контракт с 38-летним игроком? Я бы, наверное, колебался, если бы только его не звали Дани Алвес, Криштиану Роналду, Лионель Месси или Златан Ибрагимович. Это парни, которые не хотят, чтобы другие люди говорили им, когда именно они должны уйти на пенсию".