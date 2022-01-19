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Алвес: Подписал бы я на месте боссов контракт с 38-летним? Только если его зовут Златан, Лео или Криштиану

Испания
Обновлено
(1 голосов)

И себя бразилец тоже не забыл

Алвес: Подписал бы я на месте боссов контракт с 38-летним? Только если его зовут Златан, Лео или Криштиану

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Защитник каталонской "Барселоны" и сборной Бразилии Дани Алвес прокомментировал подписание трудового договора с "сине-гранатовыми" в эфире Catalunya Radio. Цитирует игрока Marca.

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"Подписал бы я контракт с 38-летним игроком? Я бы, наверное, колебался, если бы только его не звали Дани Алвес, Криштиану Роналду, Лионель Месси или Златан Ибрагимович. Это парни, которые не хотят, чтобы другие люди говорили им, когда именно они должны уйти на пенсию".

"Было бы неплохо, если бы Месси тоже завершил свою карьеру игрока здесь, в "Барселоне". Для Лионеля это был бы отличным подарок, клуб мог бы об этом позаботиться. Год или два уйдет на то, чтобы "Барселона", в которую мы все были влюблены, вернулась".

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В статье: Лионель Месси Криштиану Роналду Златан Ибрагимович Барселона Даниэль Алвес Дани Алвеш
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Источник:
Marca

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Комментарии (6)
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Algrab (Костопiль)
19.01.2022 в 13:34
Барсодрочіус знову обкурився...Який Мессі, яка барсілона? Боріться за місце в ЛК....
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+2
0
football_soccer (Украина)
19.01.2022 в 12:11
из этой троицы в таком возрасте только Ибрагимович и делает результат. Месси и Роналду все больше пешком ходят в ожидании мяча и недовольно смотрят на партнеров, когда те не доводят до них мяч
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+2
-1
Savage0059 (Kyiv)
19.01.2022 в 12:52
Воно хоч ви і праві, але відгребете від прихильників цих двох колись видатних гравців.
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0
0
avatar
Барселиниус (землянин)
19.01.2022 в 11:33
А за Месси всё правильно сказал. Лео должен вернуться через полтора года в Барселону и закончить в ней свою великолепную карьеру. Нам на радость , а мадридастам назло. С приходом Месси Барса по-настоящему ВОЗРОДИТСЯ! Зуб даю. Дохтур, ты сам знаешь куда тебе идти. Давай витьки, налетай, попиз@им.
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0
-7
Dr. House (Поділля)
19.01.2022 в 13:46
Педик старый, да у тебя зубов-то давно нет
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+1
-1
avatar
Барселиниус (землянин)
19.01.2022 в 11:23
Алвеш, и ты бы этого педика Пеналду подписал бы в Барселону?
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+1
-6


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