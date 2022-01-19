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Хави рассчитывает на Дембеле
Несмотря на разногласия игрока с клубом
Фото: Getty Images / Автор: неизвестен
Главный тренер "Барселоны" Хави не планирует исключать нападающего Усмана Дембеле из состава, сообщает AS. Тренер всерьёз рассчитывает на футболиста до конца нынешнего сезона.
24-летний французский футболист не планирует продлевать соглашение на условиях "Барселоны". Дембеле не собирается покидать команду в январе, но уйдёт из клуба бесплатно 30 июня, когда истечёт срок действия контракта. Дембеле заявил, что считает себя футболистом мирового класса и должен получать соответствующую зарплату. "Барселона" не готова удовлетворить требования Дембеле.
В нынешнем сезоне 24-летний футболист принял участие в 6 матчах испанской Примеры и отдал 2 результативные передачи.
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