Барселона намерена подписать контракт с игроком Челси

Защитник "Челси" Андреас Кристенсен может продолжить карьеру в испанской Примере. В услугах 25-летнего игрока заинтересована "Барселона", сообщает Sport.es.

По информации источника, переговоры между сине-гранатовыми и датчанином находятся в продвинутой стадии. "Барса" хочет сейчас подписать контракт с футболистом, чтобы летом Кристенсен присоединился к каталонцам на правах свободного агента.

В нынешнем розыгрыше английской Премьер-лиги датский защитник сыграл в 13 матчах и не отметился результативными действиями.