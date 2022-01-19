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Барселона намерена подписать контракт с игроком Челси
Переговоры могут увенчаться успехом
Getty Images / Global Images Ukraine
Защитник "Челси" Андреас Кристенсен может продолжить карьеру в испанской Примере. В услугах 25-летнего игрока заинтересована "Барселона", сообщает Sport.es.
По информации источника, переговоры между сине-гранатовыми и датчанином находятся в продвинутой стадии. "Барса" хочет сейчас подписать контракт с футболистом, чтобы летом Кристенсен присоединился к каталонцам на правах свободного агента.
В нынешнем розыгрыше английской Премьер-лиги датский защитник сыграл в 13 матчах и не отметился результативными действиями.
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