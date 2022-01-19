  1. UA-Футбол ⚽
  2. Испания
  3. Барселона намерена подписать контракт с игроком Челси
В тренде
Испания
Испания

Испания - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Барселона намерена подписать контракт с игроком Челси

Испания
(1 голосов)

Переговоры могут увенчаться успехом

Барселона намерена подписать контракт с игроком Челси

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Защитник "Челси" Андреас Кристенсен может продолжить карьеру в испанской Примере. В услугах 25-летнего игрока заинтересована "Барселона", сообщает Sport.es.

По информации источника, переговоры между сине-гранатовыми и датчанином находятся в продвинутой стадии. "Барса" хочет сейчас подписать контракт с футболистом, чтобы летом Кристенсен присоединился к каталонцам на правах свободного агента.

В нынешнем розыгрыше английской Премьер-лиги датский защитник сыграл в 13 матчах и не отметился результативными действиями.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Барселона Андреас Кристенсен
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 4300 грн Играть
5 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...