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Дембеле не считает, что переговоры по контракту с Барселоной провалились
Француз все ещё рассчитывает остаться в клубе
Фото: Getty Images / Автор: неизвестен
Вингер "Барселоны" Усман Дембеле хочет остаться в клубе и не считает, что переговоры по новому контракту провалились, сообщает Cadena SER. Он точно не покинет клуб зимой.
Сообщается, что Дембеле хочет продлить контракт с "Барселоной" и угрозы с ультиматумами на него не повлияют.
Дембеле с непониманием относится к позиции боссов "Барсы", которые заявили ему, что он должен либо согласиться на те условия, что предложил клуб, либо уйти. Футболист полагает, что переговоры должны продолжиться, и что стороны должны прийти к совместному соглашению.
Усман не считает, что переговоры уже завершились, хотя на ближайшее время у "Барсы" не запланированы встречи с агентом Дембеле. Француз думает, что сторонам нужно сесть и поговорить.
В этом сезоне 24-летний правый вингер провел 11 матчей за "Барселону", забил 1 мяч и отдал 2 голевые передачи.
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