Дембеле не считает, что переговоры по контракту с Барселоной провалились

Вингер "Барселоны" Усман Дембеле хочет остаться в клубе и не считает, что переговоры по новому контракту провалились, сообщает Cadena SER. Он точно не покинет клуб зимой.

Сообщается, что Дембеле хочет продлить контракт с "Барселоной" и угрозы с ультиматумами на него не повлияют.

Дембеле с непониманием относится к позиции боссов "Барсы", которые заявили ему, что он должен либо согласиться на те условия, что предложил клуб, либо уйти. Футболист полагает, что переговоры должны продолжиться, и что стороны должны прийти к совместному соглашению.

Усман не считает, что переговоры уже завершились, хотя на ближайшее время у "Барсы" не запланированы встречи с агентом Дембеле. Француз думает, что сторонам нужно сесть и поговорить.

В этом сезоне 24-летний правый вингер провел 11 матчей за "Барселону", забил 1 мяч и отдал 2 голевые передачи.