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Дембеле не считает, что переговоры по контракту с Барселоной провалились

Испания
(1 голосов)

Француз все ещё рассчитывает остаться в клубе

Дембеле не считает, что переговоры по контракту с Барселоной провалились

Фото: Getty Images / Автор: неизвестен

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Вингер "Барселоны" Усман Дембеле хочет остаться в клубе и не считает, что переговоры по новому контракту провалились, сообщает Cadena SER. Он точно не покинет клуб зимой.

Сообщается, что Дембеле хочет продлить контракт с "Барселоной" и угрозы с ультиматумами на него не повлияют.

Дембеле с непониманием относится к позиции боссов "Барсы", которые заявили ему, что он должен либо согласиться на те условия, что предложил клуб, либо уйти. Футболист полагает, что переговоры должны продолжиться, и что стороны должны прийти к совместному соглашению.

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Усман не считает, что переговоры уже завершились, хотя на ближайшее время у "Барсы" не запланированы встречи с агентом Дембеле. Француз думает, что сторонам нужно сесть и поговорить.

В этом сезоне 24-летний правый вингер провел 11 матчей за "Барселону", забил 1 мяч и отдал 2 голевые передачи.

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В статье: Барселона Усман Дембеле
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Источник:
cadenaser.com

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Комментарии (1)
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sasha_lv (Львів)
19.01.2022 в 21:55
Молодець бібізян! Присосався намертво до чахлого тільця фк банкрот,в народі-аналона !....
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